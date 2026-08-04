Беспилотники в России могут начать выписывать дорожные штрафы автоматически

Беспилотные летательные аппараты в России могут получить право автоматически фиксировать дорожные правонарушения и выписывать штрафы без участия инспектора. С инициативой изменить законодательство выступили производители систем фиксации из ассоциации "ОКО", направив соответствующее обращение в Правительство РФ.
Сейчас данные с дронов могут использоваться как доказательная база, но для наложения взыскания инспектор должен остановить автомобиль непосредственно в момент нарушения и составить протокол лично. Предложение ассоциации "ОКО" заключается в том, чтобы приравнять работу БПЛА к функционированию стационарных камер фото-видеофиксации.
В таком режиме дрон будет фиксировать факт нарушения, после чего постановление о штрафе будет направлено владельцу транспортного средства по почте. В первую очередь речь идет о наказаниях за выезд на встречную полосу и движение по обочине.
Для запуска системы требуются изменения в законе "Об автодорогах", постановлении Правительства и приказе МВД. На данный момент документ находится на рассмотрении: Кабинет министров перенаправил обращение в Минтранс и МВД. Представители Минтранса подтвердили получение письма и сообщили, что направят свою позицию в МВД; Министерство внутренних дел на запросы о данной инициативе не ответило.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что легализация автоматических штрафов с воздуха расширит зону контроля за дорожным движением, однако эффективность меры будет зависеть от того, насколько точно системы распознавания смогут идентифицировать номера автомобилей под разными углами и в различных погодных условиях.
По данным ассоциации "ОКО", техническая база для внедрения уже создана — отечественные разработчики представили беспилотники, способные работать полностью автономно. Основным препятствием остается отсутствие соответствующей правовой нормы.
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