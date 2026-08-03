Дефицит полупроводников приведет к росту цен на электромобили

Дефицит памяти типов DRAM и NAND может сохраняться до 2028 года из-за разрыва между темпами роста спроса и возможностями заводов по выпуску чипов. По данным Samsung, основными драйверами потребления стали системы искусственного интеллекта, облачные сервисы, интернет вещей (IoT) и бортовая электроника автономных автомобилей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Диагностика высоковольтного аккумулятора электромобиля механиком с помощью планшета и тестера

Причины и технологические ограничения

Проблема заключается в ограниченном производственном потенциале текущих площадок. Samsung заявляет, что существующие мощности работают на пределе, а запуск новых линий требует длительного времени и крупных капиталовложений. Высокоскоростная память критически важна для обработки больших массивов данных в реальном времени, что характерно для систем ADAS и автопилотов.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что зависимость современного транспорта от объема и скорости памяти напрямую влияет на развитие функций помощи водителю. Если скорость обмена данными между датчиками и вычислительным блоком будет ограничена из-за дефицита компонентов, это замедлит внедрение более высоких уровней автоматизации.

Рыночные последствия

Ожидается, что нехватка компонентов приведет к росту цен на полупроводники. Это создаст риски для производителей электроники и автомобилей, так как стоимость памяти в структуре конечного продукта может вырасти.

Экспертный комментарий: "Рост стоимости памяти неизбежно отразится на итоговой цене автомобиля, особенно в сегменте электромобилей с продвинутым ПО. Производители могут столкнуться с необходимостью пересматривать спецификации оборудования или увеличивать стоимость опций, связанных с интеллектуальными системами", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

В ответ на ситуацию Samsung заявляет об оптимизации производственных процессов для увеличения объемов выпуска. Однако компания признает: даже при максимальной нагрузке полное покрытие рыночного спроса займет несколько лет.