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Три параметра подбора: как не ошибиться с классом качества и вязкостью моторного масла

Авто

Главный риск при покупке моторного масла сегодня — высокая точность подделок: мошенники копируют цвет и густоту жидкости. Единственный надежный способ проверки перед заливкой в двигатель — детальный осмотр тары на соответствие официальному дизайну бренда и работа с проверенными поставщиками.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Ловушки при проверке подлинности

Попытки определить качество масла «на глаз» или по запаху больше не работают. Особое внимание следует уделить QR-кодам на упаковке. Сканировать их можно только через официальное приложение или сайт производителя.

Специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин предупреждает, что переход по сторонним ссылкам часто ведет на фишинговые сайты. Такие ресурсы имитируют систему проверки и подтверждают подлинность даже грубых подделок.

Подбор и эксплуатация

Оригинальная канистра не гарантирует безопасность, если масло не подходит двигателю. Чтобы избежать ускоренного износа деталей, необходимо сверять три параметра: вязкость, класс качества (API или ACEA) и допуски конкретного автоконцерна.

В случае экстренной потери уровня масла в дороге допустимо доливание любого доступного варианта. Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что это необходимо для предотвращения масляного голодания. Однако после такого смешивания жидкостей требуется полная замена масла и фильтра при первой возможности.

Сроки замены и признаки работы

Ориентация только на пробег (одометр) ошибочна. Масло деградирует из-за контакта с кислородом и влагой, даже если машина стоит в гараже. Замену нужно проводить не реже одного раза в год независимо от пробега.

Если масло потемнело вскоре после замены, это не всегда признак подделки. Часто такая реакция означает работу моющих присадок, которые подняли старые отложения со стенок двигателя во взвесь.

Экспертная проверка:
  • специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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