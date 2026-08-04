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Спрос в люксовом сегменте просел: сколько автомобилей с пробегом купили россияне за первое полугодие

Авто

Российский рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury демонстрирует стагнацию: за первое полугодие 2026 года объем сделок составил 1240 единиц, что почти идентично показателю прошлого года (1245 машин). Лидером спроса стала марка Bentley, на которую пришлось 37% всех покупок в этом сегменте.

Lamborghini Urus
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lamborghini Urus

Распределение по брендам и моделям

По данным агентства "Автостат", наибольшее количество сделок зафиксировано с автомобилями Bentley — 455 штук. Суммарный объем продаж Rolls-Royce (238 шт.) и Lamborghini (207 шт.) сопоставим с показателем британского бренда.

Остальная часть рынка распределилась между Maserati (184 шт.), Ferrari (126 шт.) и Aston Martin (30 шт.).

В модельном рейтинге тройку лидеров возглавили:

  • Bentley Continental GT — 228 шт.;
  • Lamborghini Urus — 158 шт.;
  • Bentley Bentayga — 118 шт.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что в люксовом сегменте с пробегом спрос сильнее привязан к конкретным статусным моделям и их ликвидности, чем к общим рыночным трендам массового класса.

Динамика июня

В июне активность покупателей снизилась: за месяц было приобретено 220 автомобилей. Этот результат на 4,8% хуже аналогичного показателя прошлого года.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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