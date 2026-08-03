Больше никаких ручных швов: как обновление цеха сварки изменит качество кузовов Haval

Российский завод Haval в индустриальном парке "Узловая" возобновил выпуск автомобилей 3 августа после корпоративного отпуска. Предприятие простаивало с 20 июля по 2 августа, за это время компания провела модернизацию производственных линий и плановое техобслуживание оборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Haval F7x

Автоматизация сварки и штамповки

Основной целью остановки конвейера стало обновление технической базы. В цехе штамповки наладили новые штампы, а основную линию цеха сварки полностью автоматизировали. Теперь сварочные операции выполняют роботы, что должно исключить человеческий фактор и повысить стабильность качества кузовов.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что переход на роботизированную сварку позволяет добиться строгой повторяемости швов и геометрии кузова, что критически важно для безопасности автомобиля и точности подгонки деталей.

Модельный ряд и загрузка мощностей

На тульской площадке собирают две основные линейки автомобилей:

Haval City: Jolion, F7, F7x и Dargo (включая версию Dargo X);

Jolion, F7, F7x и Dargo (включая версию Dargo X); Haval Pro: кроссоверы H3 и H7.

По данным "Грейт Волл Мотор Рус", текущая загрузка завода оценивается как высокая. В связи с этим компания рассматривает возможность переноса выпуска некоторых моделей на другие производственные площадки для расширения присутствия на рынке.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что поиск дополнительных мощностей при высокой загрузке основного завода указывает на намерение бренда наращивать объемы предложения в России, однако фактический запуск новых линий потребует дополнительных инвестиций и согласований.