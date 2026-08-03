От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту

Корреспондент Autonews.ru обследовал крупные московские автосалоны и выявил три кроссовера с минимальными ценовыми тегами среди моделей, поступающих в Россию по схеме параллельного импорта. В список вошли Toyota Corolla Cross, Kia Seltos и Mazda CX-5 — все они предлагаются с бензиновыми двигателями и автоматической или механической коробкой передач.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross в версии с 2,0-литровым двигателем оценивается дилерами примерно в 1,8 млн рублей. Kia Seltos в комплектации "Стиль" с 1,6-литровым мотором и "автоматом" стоит около 1,9 млн рублей. Mazda CX-5 с 2,0-литровым двигателем и механической коробкой передач поступает по цене в районе 2 млн рублей. Цены указаны на момент мониторинга и могут отличаться в зависимости от поставщика, комплектации и текущего курса валют.

Как работает параллельный импорт и чем он рискует для покупателя

Параллельный импорт позволяет дилерам закупать автомобили у официальных дилеров за рубежом или у независимых поставщиков без участия производителя. Юридически ввоз разрешен, но заводская гарантия на такие автомобили в России не распространяется: обязательства по сервису берут на себя сами продавцы или сторонние сервисные сети. Это означает, что при возникновении заводского дефекта владелец не сможет обратиться к официальному представителю бренда за бесплатным устранением неисправности по гарантийному талону.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что низкая входная цена часто компенсируется отсутствием заводской гарантии, неопределенностью истории поставки и возможными сложностями с заказом оригинальных запчастей через официальные каналы. Покупателю стоит заранее уточнить у дилера условия собственной гарантии, наличие сертификатов соответствия и готовность сервиса обеспечивать ремонт по каскадо-методу.

Технические нюансы выбранных моделей

Toyota Corolla Cross с 2,0-литровым мотором 3ZR-FAE (150 л. с.) и вариатором — проверенная конструкция, но для российских зим важен заводской предпусковой обогреватель и качество антикоррозийной обработки кузова, которая на экспортных партиях может отличаться от российской спецификации. Kia Seltos 1,6 (123 л. с.) с "автоматом" A6MF1 — бюджетный агрегат, ресурс которого сильно зависит от режима эксплуатации и своевременной замены АТФ. Mazda CX-5 с 2,0-литровым Skyactiv-G (150 л. с.) и механической коробкой — редкая для рынка комбинация: она исключает проблемы с "автоматом", но требует проверки сцепления и опор двигателя при пробеге свыше 60-80 тыс. км.

Инженер Артем Николаев обращает внимание: при покупке параллельно импортированного автомобиля критически важна диагностика блока управления двигателем и коробки передач на предмет программных адаптаций под местное топливо, а также проверка соответствия ВИН-номера поставленным документам — случаи подмены комплектаций и пробега не исключены.