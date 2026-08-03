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Новый Volkswagen по цене машины с пробегом: в России начали продавать седан Lavida Pro

Авто

На российском рынке через серых импортеров появился седан Volkswagen Lavida Pro, предназначенный для Китая. Автомобили завозятся под заказ компаниями из Владивостока по цене от 1,685 до 1,690 млн рублей "под ключ", включая оформление документов для постановки на учет.

Volkswagen Lavida Pro
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Volkswagen Lavida Pro

Техническое устройство и оснащение

Автомобиль построен на модульной платформе MQB Evo. Эта же база используется в Golf восьмого поколения, актуальных Tiguan, Jetta, Audi A3 и Skoda Octavia. Силовая установка состоит из атмосферного двигателя объемом 1,5 литра (серия EA211) мощностью 110 л. с. и шестиступенчатого автомата Aisin.

Двигатель представляет собой модернизацию агрегата 1.6 CVWA, который ранее устанавливали на Polo и Rapid для российского рынка.

По доступным данным, комплектация включает:

  • цифровую панель приборов и мультимедийный экран;
  • бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;
  • камеру заднего вида и парктроники;
  • люк, беспроводную зарядку и 16-дюймовые литые диски;
  • отделку салона экокожей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление таких моделей через параллельный импорт создает ценовую конкуренцию для новых автомобилей отечественного и китайского брендов.

Рыночное позиционирование

Стоимость Lavida Pro оказалась ниже цен на некоторые доступные в РФ седаны. Для сравнения: Lada Vesta 2026 года в средней комплектации с вариатором стоит от 1,735 млн рублей. Belgee S50 и Changan Alsvin оцениваются дороже — от 1,899 млн и 1,889 млн рублей соответственно.

"Комбинация атмосферного мотора и классического автомата традиционно считается надежной, что делает машину привлекательной на вторичном рынке в будущем", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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