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Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО осенью 2026 года

Авто

В Ингушетии более половины водителей ездят без полиса ОСАГО. В среднем по России доля незастрахованных автомобилей составляет 7–10%, но в ряде регионов этот показатель кратно выше, что создает риски для участников дорожного движения при ДТП.

Вечерняя пробка
Фото: https://unsplash.com by Egor Myznik is licensed under Free
Вечерняя пробка

Регионы-антилидеры по страхованию

Согласно данным главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, наибольший процент отсутствия обязательной страховки зафиксирован в следующих субъектах РФ:

  • Ингушетия — более 50%;
  • Северная Осетия — 34%;
  • Карачаево-Черкесия — 29%;
  • Тыва — 28%;
  • Дагестан — 25%.

В Бурятии и Кабардино-Балкарии без полиса обходится около 20% владельцев авто. Также в десятку регионов с низким уровнем страхования вошли Крым (18%), Забайкальский край (16%) и Краснодарский край (13%).

Контроль через дорожные камеры

Для борьбы с отсутствием полисов планируется запуск системы автоматической фиксации нарушений. Проверка наличия ОСАГО с помощью дорожных камер должна полноценно заработать осенью 2026 года.

По мнению руководства ВСС, внедрение контроля должно произойти одновременно по всей стране и сопровождаться системой штрафов. Основным условием запуска станет отладка алгоритмов, чтобы исключить ошибочные взыскания.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что отсутствие страховки у одного из участников аварии перекладывает финансовое бремя на пострадавшего. Если виновник ДТП не застрахован, потерпевшему приходится взыскивать ущерб через суд напрямую с владельца автомобиля, что значительно усложняет и затягивает процесс получения компенсации.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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