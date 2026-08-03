Рост продаж LADA в июле на 4,3%: какая модель стала главным локомотивом спроса на авторынке

"АвтоВАЗ" по итогам июля 2026 года увеличил розничные продажи LADA на 4,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 28 948 автомобилей. За семь месяцев реализовано 183 091 машина, что практически равно показателю 2025 года. На фоне стабильного общего объёма ростом движет обновлённая LADA Niva Travel.

Фото: openverse.org by Dgeise, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Travel

По данным АО "ППК", внедорожник с 90-сильным двигателем 1,8 л остаётся самым востребованным полноприводным автомобилем в России. В июле его продажи выросли в полтора раза относительно июля 2025 года и на 3,3% по сравнению с июнем 2026 года — всего 3712 единиц. В "АвтоВАЗе" на основании семимесячной статистики и сохраняющихся тенденций подтверждают прогноз: к концу года российский авторынок удержит объём на уровне 2025 года. Напомним, по итогам первого полугодия LADA удерживала долю около четверти рынка.

Что поддерживает спрос

В компании называют три фактора: стабильную ценовую политику, появление новых опций и действующую программу льготного автокредитования. Последняя остаётся основным драйвером доступности для массового покупателя при высоких ключевых ставках.

Параллельно с ростом продаж Niva Travel в июле началось серийное производство обновлённой LADA Niva Legend. Она получила тот же 90-сильный мотор 1,8 л, оцинкованные кузовные детали, фронтальную подушку безопасности водителя и улучшенные тормоза. Для модели, vị producción которой ведётся десятилетиями, это самый существенный технический шаг за последние годы.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост продаж Niva Travel на фоне стагнации общего объёма показывает устойчивый спрос на доступные полноприводники с низкооборотным двигателем, а запуск обновлённой Legend расширяет это предложение без каннибализации — модели разнесены по цене и позиционированию.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто