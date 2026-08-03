Toyota Highlander за 2 млн рублей: почему старый V6 до сих пор пугает новых конкурентов

Найти на вторичном рынке живой семиместный кроссовер за два миллиона рублей сегодня крайне сложно: бюджетные варианты зачастую имеют критический износ, а новые модели стоят в полтора-два раза дороже. В этой ценовой категории одним из немногих рациональных решений остается покупка Toyota Highlander в кузове XU40 выпуска 2011-2012 годов. Несмотря на солидный возраст, автомобиль привлекает сочетанием выносливого двигателя V6 и классической автоматической трансмиссии, что делает его предпочтительнее многих современных альтернатив.

Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Highlander

Двигатель-миллионник: ресурс и слабые места V6 3.5

Основным аргументом в пользу Highlander XU40 является бензиновый силовой агрегат серии 2GR-FE. Этот 3,5-литровый мотор считается эталоном японского двигателестроения.

При должном уходе его ресурс достигает 500 тысяч километров пробега, что на фоне проблем, которые демонстрируют современные подержанные гибриды с их деградирующими батареями, выглядит настоящим спасением для покупателя. В конструкции предусмотрены гидрокомпенсаторы, что упрощает обслуживание, избавляя от необходимости регулярной регулировки клапанов.

"Этот мотор действительно "железный", но не вечный. Самые частые жалобы — течи прокладок и выход из строя помпы, которая может сдаться уже через 50-60 тысяч километров. Если при холодном пуске слышен треск, это фазовращатели VVTi — особенность неприятная, но не всегда критичная", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто ищет надежный внедорожник с внушительным запасом прочности, этот V6 остается приоритетным выбором. Однако стоит учитывать, что даже "легенды" требуют внимания: у мотора 2GR-FE со временем могут возникнуть проблемы с охлаждением из-за забитых радиаторов, что чревато перегревом пятого цилиндра.

Автоматическая коробка U151F: как не "убить" трансмиссию

В паре с мощным мотором работает пятиступенчатый гидромеханический автомат U151F. Эта коробка передач хорошо знакома мастерам и отличается ремонтопригодностью. Главный риск для АКПП — агрессивная езда.

Резкие старты с места на тяжелом кроссовере быстро выводят из строя передний планетарный ряд. Часто владельцы выбирают эту модель как альтернативу покупке новой Toyota Yaris L-X или китайских малолитражек, надеясь на "неубиваемость" агрегатов, но забывают о регламенте сервиса.

"Масло в этом автомате нужно менять строго каждые 60 тысяч километров, даже если предыдущий владелец уверял, что оно залито на весь срок службы. Если затянуть, продукты износа забьют гидроблок и разрушат втулку масляного насоса. Капитальный ремонт сегодня обойдется в крупную сумму", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Стоит ли покупать старый Highlander сегодня

На рынке подержанных кроссоверов Москвы за два миллиона рублей можно найти немало вариантов, но Highlander выделяется ликвидностью и просторным салоном. Однако покупателю придется смириться с высоким транспортным налогом (мощность превышает 250 л. с.) и расходом топлива в городском цикле около 18-20 литров.

В текущей ситуации, когда производство автомобилей в Японии периодически сталкивается со сбоями, наличие огромного количества запчастей-аналогов для этой модели является большим плюсом.

"При покупке машины 2011 года важно не только состояние двигателя, но и юридическая чистота. Обязательно проверяйте историю ДТП и реальный пробег. У таких машин часто скручивают показания одометра, чтобы скрыть работу в корпоративных парках или интенсивную семейную эксплуатацию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Узел / Параметр Особенности и риски Двигатель 2GR-FE (V6 3.5) Ресурс до 500 тыс. км, слабое место — водяная помпа. АКПП U151F Требует замены масла каждые 60к км, боится резких стартов. Расход топлива Высокий (15-20 л в городе), рекомендуется АИ-95. Налог Свыше 250 л. с., повышенная ставка для большинства регионов РФ.

Ответы на популярные вопросы…

Какой реальный ресурс у двигателя Toyota Highlander 2011 года?

При качественном обслуживании и использовании оригинальных масел мотор V6 серии 2GR-FE способен проехать до 500 000 километров до капитального ремонта.

На что обратить внимание при осмотре коробки передач?

Проверьте историю обслуживания: если масло не менялось более 100 тысяч км, велик риск износа гидроблока. Также протестируйте авто на отсутствие рывков при переключении с первой на вторую передачу.

Можно ли сэкономить на транспортном налоге?

Для данной модели с двигателем 3.5 литра официальных способов снижения мощности нет. В ПТС указано 273 л. с., что подразумевает максимальную налоговую ставку.

Дорого ли обходятся запчасти на Highlander XU40?

Благодаря популярности модели, на рынке представлено множество качественных заменителей оригинальных деталей, что делает содержание машины дешевле европейских аналогов.

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