На российском рынке через параллельный импорт появились новые компактные кроссоверы Toyota Raize. Минимальная стоимость автомобиля под заказ составляет 1,83 млн рублей, что делает его дешевле большинства представленных в сегменте китайских моделей и белорусской сборки.
Основным источником поставок стали ОАЭ. В Эмиратах стоимость модели начинается от 64 тыс. дирхамов (около 1,38 млн рублей). Разница в цене при ввозе в Россию объясняется расходами на транспортировку и таможенное оформление.
Стоимость автомобиля сильно зависит от региона и комплектации:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что значительный разброс цен между городами при идентичных технических характеристиках свидетельствует об отсутствии единого канала поставок: каждый посредник самостоятельно закладывает свои риски и наценку в стоимость доставки.
Toyota Raize занимает нижнюю ценовую планку среди компактных кроссоверов, доступных сейчас в РФ. Для сравнения:
Машин в наличии на складах практически нет, большинство предложений оформлено как работа под заказ. В единичных случаях встречаются автомобили с минимальным пробегом (до 200 км), цена которых достигает 2,05 млн рублей при условии богатого оснащения камерами кругового обзора и сонарами.
Параллельно с Raize на рынке стал доступен китайский хэтчбек Yaris L-X. При стоимости в КНР около 800 тыс. рублей, компании из Владивостока предлагают его доставку за 1,15 млн рублей.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.