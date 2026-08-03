Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota Highlander за 2 млн рублей: почему старый V6 до сих пор пугает новых конкурентов
В Пензе планируют ловить грузовики без тентов с помощью камер видеонаблюдения
Администрация Кировской области усилила контроль за использованием русского языка в рекламе
Рынок подержанных авто хранит секрет: одна отметка на одометре меняет стоимость машины
Страх перед государственным учетом мешает казахстанцам лечить наркозависимость
Немецкие ученые впервые прошли полный цикл захвата и хранения ионов аргона
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Горы прятали хищницу под рисунком бабочки: в Гималаях нашли новый вид ядовитой змеи
Маленькая крупа с большим эффектом: киноа раскрыла секрет защиты печени от жировых изменений

Любимый бренд россиян возвращает лидерство: бюджетная новинка оказалась дешевле аналогов из КНР

Авто

На российском рынке через параллельный импорт появились новые компактные кроссоверы Toyota Raize. Минимальная стоимость автомобиля под заказ составляет 1,83 млн рублей, что делает его дешевле большинства представленных в сегменте китайских моделей и белорусской сборки.

2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view
Фото: commons.wikimedia.org by Andra Febrian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view

Ценообразование и логистика

Основным источником поставок стали ОАЭ. В Эмиратах стоимость модели начинается от 64 тыс. дирхамов (около 1,38 млн рублей). Разница в цене при ввозе в Россию объясняется расходами на транспортировку и таможенное оформление.

Стоимость автомобиля сильно зависит от региона и комплектации:

  • В Рязани базовый вариант с 1,0-литровым турбомотором (98 л. с.) и вариатором предлагают за 1,83 млн рублей. В комплект входят 17-дюймовые литые диски, кондиционер и двухцветная окраска кузова.
  • В Москве и Чебоксарах аналогичные версии без двухцветного кузова стоят от 1,88 млн рублей.
  • В Омске цена поднимается до 2,18 млн рублей.
  • В Краснодаре версия с атмосферным двигателем объемом 1,2 литра (87 л. с.) и вариатором оценивается в 2,2 млн рублей.
  • Наиболее высокая стоимость зафиксирована в Санкт-Петербурге — до 2,415 млн рублей за версию с мотором 1,2 л.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что значительный разброс цен между городами при идентичных технических характеристиках свидетельствует об отсутствии единого канала поставок: каждый посредник самостоятельно закладывает свои риски и наценку в стоимость доставки.

Сравнение с конкурентами

Toyota Raize занимает нижнюю ценовую планку среди компактных кроссоверов, доступных сейчас в РФ. Для сравнения:

  • Tenet T4 (2026 г.) — от 2,169 млн рублей;
  • Tenet T4L (удлиненная версия) — от 2,259 млн рублей;
  • Jeland J6 — от 2,29 млн рублей;
  • Belgee X50+ - от 2,319 млн рублей.

Машин в наличии на складах практически нет, большинство предложений оформлено как работа под заказ. В единичных случаях встречаются автомобили с минимальным пробегом (до 200 км), цена которых достигает 2,05 млн рублей при условии богатого оснащения камерами кругового обзора и сонарами.

Параллельно с Raize на рынке стал доступен китайский хэтчбек Yaris L-X. При стоимости в КНР около 800 тыс. рублей, компании из Владивостока предлагают его доставку за 1,15 млн рублей.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
"Больной человек Европы" оживает: Германия нашла новый путь к росту после кризиса
Деньги
"Больной человек Европы" оживает: Германия нашла новый путь к росту после кризиса
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Почти каждый второй житель Астраханской области покупает квартиру без ипотеки
Женщины с детьми в Тульской области смогут запустить бизнес с помощью грантов
Амурская область заняла 80-е место в рейтинге качества дорог Минтранса
Кабачковая икра в магазинах Петербурга содержит критический уровень нитратов
Пассажиры Перми не видели автобусы после 20:00 из-за ошибки в сервисах
Специалисты «Карелприроды» расчистили русло реки Лососинка под Петрозаводском
Экспорт подсолнечного масла из России может резко упасть к августу 2026 года
Красноярский край вошел в первую двадцатку рейтинга качества дорог России
Реки Забайкалья поднялись на 42 сантиметра и затопили поймы у 17 сел
Программа ночной диспансеризации в Башкирии: приемы пройдут 5 и 19 августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.