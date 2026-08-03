Любимый бренд россиян возвращает лидерство: бюджетная новинка оказалась дешевле аналогов из КНР

На российском рынке через параллельный импорт появились новые компактные кроссоверы Toyota Raize. Минимальная стоимость автомобиля под заказ составляет 1,83 млн рублей, что делает его дешевле большинства представленных в сегменте китайских моделей и белорусской сборки.

Фото: commons.wikimedia.org by Andra Febrian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2021 Toyota Raize 1.0T GR Sport (Indonesia) front view

Ценообразование и логистика

Основным источником поставок стали ОАЭ. В Эмиратах стоимость модели начинается от 64 тыс. дирхамов (около 1,38 млн рублей). Разница в цене при ввозе в Россию объясняется расходами на транспортировку и таможенное оформление.

Стоимость автомобиля сильно зависит от региона и комплектации:

В Рязани базовый вариант с 1,0-литровым турбомотором (98 л. с.) и вариатором предлагают за 1,83 млн рублей. В комплект входят 17-дюймовые литые диски, кондиционер и двухцветная окраска кузова.

В Москве и Чебоксарах аналогичные версии без двухцветного кузова стоят от 1,88 млн рублей.

В Омске цена поднимается до 2,18 млн рублей.

В Краснодаре версия с атмосферным двигателем объемом 1,2 литра (87 л. с.) и вариатором оценивается в 2,2 млн рублей.

Наиболее высокая стоимость зафиксирована в Санкт-Петербурге — до 2,415 млн рублей за версию с мотором 1,2 л.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что значительный разброс цен между городами при идентичных технических характеристиках свидетельствует об отсутствии единого канала поставок: каждый посредник самостоятельно закладывает свои риски и наценку в стоимость доставки.

Сравнение с конкурентами

Toyota Raize занимает нижнюю ценовую планку среди компактных кроссоверов, доступных сейчас в РФ. Для сравнения:

Tenet T4 (2026 г.) — от 2,169 млн рублей;

Tenet T4L (удлиненная версия) — от 2,259 млн рублей;

Jeland J6 — от 2,29 млн рублей;

Belgee X50+ - от 2,319 млн рублей.

Машин в наличии на складах практически нет, большинство предложений оформлено как работа под заказ. В единичных случаях встречаются автомобили с минимальным пробегом (до 200 км), цена которых достигает 2,05 млн рублей при условии богатого оснащения камерами кругового обзора и сонарами.

Параллельно с Raize на рынке стал доступен китайский хэтчбек Yaris L-X. При стоимости в КНР около 800 тыс. рублей, компании из Владивостока предлагают его доставку за 1,15 млн рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто