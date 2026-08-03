Ценники нажали на газ, а скидки остались в хвосте: десять автобрендов переписали прайсы

Российские автодилеры в прошлом месяце чаще повышали цены, чем снижали их: прайс-листы пересмотрели десять брендов, причем число компаний, увеличивших стоимость моделей, более чем вдвое превысило число тех, кто предложил скидки.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Dongfeng Huge

Наиболее заметный рост цен зафиксирован у брендов Dongfeng и Foton — стоимость их кроссоверов и пикапов выросла на 100-200 тысяч рублей. Липецкий завод Evolute увеличил стоимость электрических и гибридных моделей на сумму от 100 до 150 тысяч рублей. Также стоимость компактного кроссовера HS3 бренда Hongqi пошла вверх.

Незначительная корректировка цен затронула Geely и Belgee. В Geely стоимость почти всего модельного ряда, от Coolray до Monjaro, выросла на 5 тысяч рублей. Belgee прибавил к цене седана S50 и кроссоверов X50+ и X70 от 3 до 6 тысяч рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разнонаправленная динамика цен часто отражает разные стратегии импортеров: одни пытаются компенсировать логистические расходы или курсовые колебания, другие — стимулируют спрос в условиях избытка складских запасов.

Снижение стоимости и скидки

Некоторые производители пошли по пути удешевления продукции. Кроссовер Changan CS75 Plus New в полноприводном исполнении подешевел на 90 тысяч рублей после запуска его сборки на заводе "Автотор" в Калининграде. Бренд Bestune снизил цену на кроссовер T77 на 102 тысячи рублей, а Jaecoo уменьшил стоимость топовых версий модели J8 на 100-200 тысяч рублей.

АВТОВАЗ сохранил базовые цены, но увеличил размер скидок на Lada Largus. Покупка стандартного фургона и битопливной версии CNG (бензин и метан) стала выгоднее на 50 тысяч рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто