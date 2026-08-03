Старый знакомый с новым сердцем: Lada Niva Legend вышла с двигателем 1,8 литра и новой ценой

АВТОВАЗ начал серийное производство обновлённой Lada Niva Legend с двигателем объёмом 1,8 литра и передал дилерам новые прайс-листы. Базовая комплектация "Классик" стоит 1 199 000 рублей, версия "Люкс" — 1 289 000 рублей. По сравнению с дорестайлинговой моделью цены выросли на 100 и 104 тысячи рублей соответственно.

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Legend

Что входит в комплектации

Базовая "Классик" получила ABS с EBD, подушку безопасности водителя, ISOFIX, светодиодные дневные ходовые огни, ЭРА-ГЛОНАСС, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъёмники спереди, центральный замок, защиту картера, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала, сапуны мостов, вибро- и шумоизоляцию, тканевую обивку и стальные диски 16 дюймов. Мультимедиа ограничивается аудиоподготовкой и внешней антенной.

Версия "Люкс" за 90 тысяч рублей добавляет кондиционер, подогрев передних сидений и наружных зеркал, электропривод зеркал, подголовники задних сидней, розетку 12 В в багажнике и двухцветные легкосплавные диски 16 дюймов. Техническая база — полный привод, понижающая передача, блокировка дифференциала — общая для обеих версий.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что цена в 1,2-1,3 млн рублей ставит Niva Legend в прямую конкуренцию с бюджетными кроссоверами китайских брендов, однако у "Нивы" нет альтернативы по сочетанию полного привода, понижающей передачи и блокировок за эти деньги.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто