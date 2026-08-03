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Новый российский электрокроссовер удивил всех: кузов без стали и 670 км пути впереди

Авто

В Москве представили прототип электрокроссовера Voyt SUV, который за счет композитных материалов весит менее одной тонны. Главная цель проекта — привести стоимость электромобиля к уровню машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Электрокар на фоне ночного города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Электрокар на фоне ночного города

Конструкция и технические параметры

Автомобиль построен на универсальной композитной платформе категории B/B+ от дивизиона "Росатома". Вместо стандартного кузова инженеры применили силовой каркас из полого углекомпозитного профиля. Эта конструкция одновременно служит несущим элементом для тяговой батареи.

Текущий образец оснащен электродвигателем мощностью 45 кВт (61 л. с.), максимальная скорость которого ограничена 113 км/ч. Аккумулятор емкостью 21 кВт·ч разработан компанией "Рэнера" (структура "Росатома"). В планах разработчиков установка батареи на 84 кВт·ч, что должно увеличить запас хода до 670 километров.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что использование углекомпозитов в силовом каркасе позволяет радикально снизить массу, однако массовое внедрение таких решений зависит от стоимости материалов и сложности их промышленной обработки.

Локализация и перспективы производства

Разработчики заявляют о целевом уровне локализации выше 90%, при этом более 60% компонентов планируется выпускать на мощностях "Росатома". Запуск серийного производства намечен до 2030 года.

Экономическая модель проекта опирается на объем выпуска до 10 тыс. единиц в год. По данным создателей, именно при таких масштабах себестоимость Voyt SUV станет конкурентоспособной по сравнению с традиционными автомобилями на ДВС. Точные объемы производства пока не определены.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что достижение паритета в цене между электромобилем и машиной с ДВС при малых объемах выпуска (до 10 тысяч штук) является сложной задачей, так как стоимость компонентов обычно снижается только при масштабном серийном производстве.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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