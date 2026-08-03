Специалисты назвали пластиковые бутылки с водой причиной возможного возгорания салона

Летняя жара переводит рекомендации по эксплуатации автомобиля в разряд обязательных правил: перегрев затрагивает все системы машины, а неочевидные факторы создают риск пожара. Об этом предупредили автоэксперт Дмитрий Попов и врач Сергей Малоземов в материале "За рулем".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бутылка воды на фоне волн

Первый уровень защиты — механический. Шторки на лобовом и боковых стеклах остаются самым эффективным способом блокировать солнечное излучение. Из салона необходимо убрать всё, что может оплавиться или покоробиться: при парковке на солнце температура внутри мгновенно выходит за безопасные пределы.

Второй уровень — техническое состояние. Требуют утроенного внимания уровень охлаждающей жидкости и состояние аккумулятора: цена халатности здесь максимальна. Критически важны и шины. Как подчеркнул Попов, "высокая температура — это дополнительная нагрузка на многие системы автомобиля. К слову сказать, мягкие колеса при высокой температуре снижают уровень управляемости автомобиля". Недостаточное давление в сочетании с нагретым асфальтом приводит к перегреву корда, потере сцепления и риску разрыва.

Неочевидная угроза исходит от пластиковых бутылок из ПЭТ. Материал термостоен, но при попадании солнечных лучей в прозрачную емкость с водой срабатывает эффект линзы: жидкость фокусирует тепловой поток, что может привести к возгоранию обивки.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев обращает внимание, что контроль давления в шинах должен проводиться строго на холодных колёсах и не реже одного раза в неделю в жару: даже небольшое занижение даёт накопление тепла в корде, необратимо снижая ресурс и безопасность.