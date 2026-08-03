Мировые продажи Nissan снизились на 6,4% из-за падения спроса в Китае и Европе

Мировые продажи автомобилей Nissan по итогам первого полугодия снизились на 6,4%, составив 1,51 млн единиц. Основной удар пришелся на зарубежные рынки, где падение достигло 7,5% (1,29 млн машин), тогда как в Японии спрос просел на 1,4% до 217,2 тыс. единиц.

Фото: Own work by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Nissan Kicks

География падения

Наихудшие показатели зафиксированы в Китае, где объем продаж сократился на 15%. Аналогичная динамика наблюдается в Канаде (-14%) и Европе (-12%). Единственным крупным рынком с положительной тенденцией стали США, где отмечен незначительный рост.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что такая разница в региональных показателях может быть следствием изменения конкурентной среды, особенно в Китае, где локальные производители электромобилей вытесняют традиционные бренды.

Ситуация на российском рынке

На фоне глобального спада российский рынок демонстрирует резкий рост: за шесть месяцев на учет встало 2978 новых Nissan, что в 6,3 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года (473 шт). Несмотря на этот скачок, доля России в общемировых продажах бренда остается минимальной — 0,2%.

Поставки автомобилей в РФ осуществляются преимущественно через китайский рынок. Это подтверждает общую тенденцию переориентации импорта на восточное направление после ухода официального представительства марки из страны.