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Changan заморозил цены на автомобили в России до начала лета

Авто

Представительство Changan в России зафиксировало стоимость автомобилей на ближайшие три-четыре месяца. Повышение цен возможно только при изменении внешних факторов, которые компания не может контролировать.

Changan Uni-S
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Changan Uni-S

Среди рисков, способных привести к удорожанию моделей, бренд выделяет курсовые колебания, стоимость логистики и комплектующих, а также динамику ключевой ставки Центробанка. Также влияние окажет индексация утилизационного сбора (с 1 января 2026 года ставки уже выросли на 10-20%).

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что заморозка цен на короткий срок часто связана с попыткой стабилизировать спрос перед возможным изменением налоговой нагрузки или курсовым скачком.

Локализация и скидки

Снижение стоимости затронуло кроссовер Changan CS75 Plus. Это стало результатом перевода модели на сборку в Калининграде на заводе "Автотор". Локальное производство позволяет компании корректировать комплектации под российский климат и дороги, а также сокращать издержки.

Параллельно бренд проводит распродажу гибридных кроссоверов Uni-K iDD 2023 года выпуска. Прямая скидка на эту модель составила 900 тыс. рублей, что снизило цену с 5 329 900 до 4 429 900 рублей.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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