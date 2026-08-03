Кроссовер Voyah Free стал самой продаваемой премиальной машиной в России

Китайский кроссовер Voyah Free стал лидером российского рынка новых премиальных автомобилей по итогам первого полугодия 2026 года. Модель сместила с первой строчки внедорожник TANK 300, который год назад удерживал первенство в этом сегменте.

Фото: commons.wikimedia.org by Evnerd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Voyah Free

Согласно данным агентства "Автостат", опирающимся на статистику АО "ППК", за январь-июнь всего в России продали 61 108 новых машин премиум-класса. Этот показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Лидеры продаж и структура спроса

Voyah Free возглавил список самых востребованных моделей с результатом 6 184 проданных единиц. Второе место занял TANK 300 — его приобрели 4 449 раз, а замыкает тройку лидеров Audi Q5 с показателем 3 090 экземпляров.

В топ-10 также вошли следующие автомобили:

BMW X3 — 2 433 ед.

EXEED RX — 2 148 ед.

Hongqi HS3 — 2 021 ед.

TANK 500 — 1 909 ед.

Zeekr 9X — 1 820 ед.

EXEED TXL — 1 768 ед.

EXEED VX — 1 627 ед.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что смена лидера в премиум-сегменте и общий рост продаж на треть отражают изменение структуры импорта и адаптацию покупателей к новым брендам, которые замещают ушедшие западные марки.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто