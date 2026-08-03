Кроссовер Voyah Free стал самой продаваемой премиальной машиной в России

Китайский кроссовер Voyah Free стал лидером российского рынка новых премиальных автомобилей по итогам первого полугодия 2026 года. Модель сместила с первой строчки внедорожник TANK 300, который год назад удерживал первенство в этом сегменте.
Согласно данным агентства "Автостат", опирающимся на статистику АО "ППК", за январь-июнь всего в России продали 61 108 новых машин премиум-класса. Этот показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Voyah Free возглавил список самых востребованных моделей с результатом 6 184 проданных единиц. Второе место занял TANK 300 — его приобрели 4 449 раз, а замыкает тройку лидеров Audi Q5 с показателем 3 090 экземпляров.
В топ-10 также вошли следующие автомобили:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что смена лидера в премиум-сегменте и общий рост продаж на треть отражают изменение структуры импорта и адаптацию покупателей к новым брендам, которые замещают ушедшие западные марки.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.