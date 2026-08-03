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Toyota приготовила сюрприз для семейных водителей: просторный Veloz оказался дешевле главных соперников

Авто

В Россию по каналам параллельного импорта начались поставки семиместного компактвена Toyota Veloz. Главное его отличие от официально продаваемых китайских конкурентов — цена: минимальное "под ключ" предложение стартует от 2,45 млн рублей, что на 1,3-1,5 млн ниже старта Geely Okavango, Chery Tiggo 9 и Jetour X90 Plus.

Toyota Veloz
Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Veloz

Базовая стоимость автомобиля в ОАЭ составляет около 1,78 млн рублей по текущему курсу, однако итоговая cifra формируется из логистики, таможенных платежей и схемы оформления. Наименее дорогой вариант — 2,45 млн рублей в Омске — подразумевает комплект GX с полным приводом отсутствует, стоит передний, коробка вариатор, мотор 1,5-литровый атмосферный на 106 л. с. В Ausstattung: кожаный руль, комби-обшивка сидений, сенсорная мультимедиа, светодиоды, бесключевой доступ, камера, парктроники, климат-контроль и обогревы зеркал и заднего стекла. Сборка — Малайзия, Индонезия, Вьетнам или Таиланд, официально в РФ модель никогда не продавалась.

Разброс цен по регионам и схема с утильсбором

География предложений широка: Новосибирск, Кемерово — 2,5 млн рублей (с льготным утильсбором при оформлении на физлицо заказчика); Владивосток, Байкалск, Тверь, Ярославль, Самара — около 2,78 млн; в салонах уже есть живые машины, но с наценкой: в Самаре просят 3,3 млн, в Тюмени — от 4,14 млн за растаможенные экземпляры. Разница в 1,5-1,7 млн рублей между минимальным заказом "под ключ" и складскими остатками показывает, как сильно финал зависит от схемы ввоза и жадности перепродавца.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что ценовой прорыв Veloz обеспечен не только низкой базой в ОАЭ, но и возможностью применить пониженную ставку утильсбора для физических лиц — 3,4 тысячи рублей вместо коммерческих 300-500 тысяч. Это делает параллельный импорт выгоднее официальных поставок китайских брендов, где полный утильсбор уже заложен в ценник дилера.

Техническая база и риски покупателя

Технически все привозные Veloz идентичны: проверенная таксистами Азии силовка 1,5 л / 106 л. с. в паре с вариатором и передним приводом. Для семиместного вэна это скромные характеристики, достаточно только для городского режима и спокойной трассы. Преимущество — простота и дешевизна обслуживания за счет унификации с моделями Toyota, официально присутствующими в РФ. Риски — отсутствие заводской гарантии, непрозрачная история конкретного экземпляра до ввоза и вероятные сложности с кузовными деталями и оптикой, которых нет на российских складах официальных дилеров.

"Покупатель получает дешевле китайцев на 30-40% за счет утильсборной лазейки, но платит этим отсутствием гарантии и неопределенностью сервиса узкоспецифических деталей", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Практический вывод: Veloz — реальный бюджетный вариант семиместника здесь и сейчас, но сделка требует тщательной проверки документов на растаможку, состояния автомобиля до оплаты и понимания, что сервис будет строиться на аналогах и заказе запчастей из-за рубежа.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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