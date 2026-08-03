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Старый японец или русская классика: что выбрать среди внедорожников до 500 тысяч рублей

Авто

При поиске внедорожника с бюджетом до 500 тысяч рублей выбор ограничен либо свежими отечественными моделями, либо возрастным импортом с высоким износом. Наиболее сбалансированным вариантом по соотношению возраста и пробега в этом сегменте остаются автомобили семейства "Нива".

Mitsubishi Pajero
Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mitsubishi Pajero

Отечественные модели

В указанный ценовой диапазон попадают LADA 4x4 (трехдверная версия) и Chevrolet Niva. За эту сумму можно найти ухоженные экземпляры возрастом 8-10 лет с пробегом до 100 тысяч километров. Для сравнения, УАЗ "Патриот" за аналогичные деньги обычно имеет на одометре около 200 тысяч километров.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая ликвидность моделей Niva Legend и Travel на вторичном рынке делает их безопасным выбором с точки зрения последующей перепродажи.

Импортные внедорожники

Среди автомобилей из Японии с постоянным или подключаемым приводом в бюджет до 500 тысяч рублей вписываются Mitsubishi Pajero и Subaru Forester первого или второго поколений. Однако такие машины будут иметь возраст от 25-30 лет и значительные пробеги, часто превышающие 300 тысяч километров.

Китайские Great Wall Hover за эту сумму представлены моделями 2009 года выпуска и старше. Основными рисками при покупке таких авто являются коррозия кузова и ограничение по трансмиссии (только механическая коробка передач).

Сложные варианты

К спорным решениям относится SsangYong Kyron. Риски при владении этой моделью связаны с дороговизной обслуживания двигателей, разработанных Mercedes-Benz, а также низкой устойчивостью системы полного привода к высоким нагрузкам.

"Покупка старого японского внедорожника за эти деньги — это всегда лотерея с ресурсом узлов. В таком случае отечественная техника выигрывает за счет доступности запчастей и меньшего физического износа конкретного экземпляра", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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