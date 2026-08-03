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Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности

Авто

Новый кроссовер LADA Azimut станет первой моделью в истории "АвтоВАЗа", оснащенной боковыми шторками безопасности в серийном исполнении. Автомобиль уже прошел цикл жестких государственных испытаний, подтвердив высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Результаты краш-тестов показали, что силовая структура кузова и удерживающие системы работают эффективнее, чем того требуют действующие технические регламенты. Для владельцев это означает качественный скачок в пассивной безопасности отечественных машин при боковых столкновениях.

Lada Azimut
Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Azimut

Итоги сертификационных испытаний и новые шторки

Для прохождения государственной аттестации "АвтоВАЗ" использовал предсерийные экземпляры LADA Azimut, собранные на главном конвейере в Тольятти. Проверка проходила в специализированной лаборатории завода, оборудованной разгонной катапультой, бетонными кубами и набором современных манекенов с высокочувствительными датчиками. Основное внимание уделили боковому удару тележкой на скорости 50 км/ч. Именно в этом сценарии впервые сработали надувные шторки, которые закрыли оконные проемы и защитили головы пассажиров от контакта с жесткими элементами салона.

"Внедрение боковых шторок — это не просто дань моде, а критически важный элемент выживаемости при боковых ударах. При таких авариях зона деформации минимальна, и шторка становится единственным барьером, предотвращающим тяжелые травмы головы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Фронтальный краш-тест проводился по стандартной схеме: удар о деформируемый барьер на скорости 56 км/ч. Анализ записей высокоскоростных камер подтвердил, что фронтальные подушки раскрываются вовремя, а нагрузки на грудную клетку и голову манекенов оказались значительно ниже предельно допустимых значений. Учитывая, как сейчас ведет себя стоимость автомобилей на рынке, наличие таких систем в базовых или средних комплектациях станет весомым аргументом при выборе новинки.

Технологические особенности кузова и электроники

Конструкторы LADA Azimut применили дублированную архитектуру датчиков удара. Дополнительные сенсоры установили в дверях и центральных стойках, что позволило сократить время срабатывания системы до нескольких тысячных долей секунды. Кроме того, кроссовер проверили в сверхсложном тесте — боковом ударе о стальной столб на скорости 32 км/ч. В этом испытании вектор нагрузки направлен точечно, что создает колоссальное давление на каркас кузова.

"Сам факт успешного прохождения теста 'на столб' говорит о том, что в конструкции кузова использовано много высокопрочных сталей. Для владельца это означает не только безопасность, но и долговечность геометрии машины", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Данные телеметрии после удара о столб зафиксировали, что нагрузка на голову водителя составила всего 38,4% от опасного порога. Это стало возможным благодаря совместной работе преднатяжителей ремней, боковых подушек в сиденьях и тех самых потолочных шторок. Такая подготовка важна на фоне того, как активно растут продажи новых легковых машин, где покупатель все чаще обращает внимание на оснащение, а не только на проходимость.

"При оформлении ДТП наличие работающих систем безопасности часто становится решающим фактором для минимизации вреда здоровью, что напрямую влияет на юридические последствия для участников аварии", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Сроки запуска серийного производства

В июне "АвтоВАЗ" завершил цикл климатических и дорожных испытаний LADA Azimut. Опытные партии уже сошли с конвейера для отладки технологических процессов. Официальный старт серийного производства кроссовера намечен на сентябрь текущего года. Завод рассчитывает, что модель усилит позиции бренда, особенно в условиях, когда потребители ищут баланс между современными опциями и стоимостью обслуживания.

Параметр безопасности Результат LADA Azimut
Боковые шторки безопасности Впервые в серийном производстве LADA
Нагрузка на голову при ударе о столб 38,4% от максимально допустимой
Скорость раскрытия подушек Несколько миллисекунд (дублированные датчики)
Тип фронтального испытания Удар на 56 км/ч о деформируемый барьер

Ответы на популярные вопросы

Чем шторки безопасности отличаются от обычных боковых подушек?
Боковые подушки обычно вмонтированы в спинки сидений и защищают туловище. Шторки раскрываются из-под обивки потолка вдоль всей линии боковых стекол, защищая головы водителя и пассажиров от ударов о стекла, стойки и посторонние предметы.

Когда кроссовер появится в дилерских центрах?
Серийный выпуск модели стартует в сентябре, соответственно, в широкую продажу автомобили начнут поступать в середине осени текущего года.

Правда ли, что кузов LADA Azimut стал прочнее?
Да, в силовой структуре автомобиля увеличена доля использования высокопрочных сталей, что подтверждено успешным прохождением теста на боковой удар о неподвижный стальной столб.

Где проводились испытания новинки?
Тесты проходили в собственной лаборатории "АвтоВАЗа" в Тольятти, которая является одной из двух площадок в России, имеющих полную сертификацию для проведения подобных работ.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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