Skoda создала своего гиганта: новый электрокроссовер Peaq стал самым большим в истории марки

Skoda представила свой самый масштабный проект — электрический кроссовер Peaq, который официально стал крупнейшим автомобилем в модельном ряду марки. Новинка не просто потеснила популярный Kodiaq, но и задала новые стандарты габаритов: длина кузова составляет 4874 мм, а колесная база достигает 2965 мм. Помимо внушительных размеров, электрокар получил ряд спорных технических решений, включая выдвижные дверные ручки, которые вскоре окажутся под запретом на крупнейших рынках из соображений безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Tabl-trai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Peaq

Габариты и дизайн: больше, чем флагман

Skoda Peaq превосходит Kodiaq на 116 мм по длине и на 124 мм по расстоянию между осями. Это позволило инженерам не только создать просторный салон, но и внедрить новый визуальный код Modern Solid. Внешность кроссовера отличается чистыми линиями и технологичными деталями. Одной из самых обсуждаемых особенностей стали выдвижные ручки дверей. Интересно, что в Китае подобные механизмы запретят к 2027 году из-за риска блокировки при авариях, однако Skoda, судя по всему, ориентируется на европейского покупателя, учитывая падение спроса на свои машины в КНР.

"Такие ручки выглядят эффектно, но в условиях реальной эксплуатации, особенно зимой, они часто доставляют хлопоты. Важнее здесь то, что крупные габариты и большая база напрямую влияют на пассивную безопасность и устойчивость тяжелого электрокара на дороге", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Технические характеристики и автономность

Линейка Peaq разделена на три четкие модификации. Базовая версия получила задний привод с электромотором мощностью 204 л. с. и батарею на 63 кВт·ч, что позволяет проехать до 450 км. Средний вариант также остается моноприводным, но мощность возрастает до 286 л. с., а аккумулятор емкостью 91 кВт·ч увеличивает запас хода до 640 км. В этой версии также подняли планку максимальной скорости до 180 км/ч и ускорили процесс зарядки.

Топовое исполнение Skoda Peaq оснащено системой полного привода и выдает 299 л. с. Несмотря на ту же батарею в 91 кВт·ч, дополнительный мотор и возросший вес снижают дальность хода до 610 км. На фоне того, как ценник на авто пошел вразнобой на глобальном рынке, Skoda пытается предложить сбалансированные по характеристикам комплектации.

"Для электромобиля такого размера критически важна эффективная работа электроники. Даже небольшие сбои в проводке или контроллерах батареи могут обездвижить машину, поэтому к надежности бортовых систем здесь предъявляются повышенные требования", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Интерьер и оснащение: от вторсырья до оттоманок

Внутри Peaq удивляет необычными для консервативной марки решениями. Впервые экран мультимедийной системы установлен вертикально. Для комфорта переднего пассажира предусмотрена оттоманка (подставка для ног), а между сиденьями расположился удобный раскладной столик. Особое внимание уделили экологии: около 50 кг материалов в конструкции автомобиля получено в результате переработки вторсырья.

Практичность подчеркивают форсунки омывателя, встроенные прямо в поводки дворников, и электрохромная панорамная крыша, которая затемняется нажатием кнопки, избавляя от необходимости в физической шторке. При этом мощность беспроводной зарядки в 25 Вт выглядит скромно на фоне современных китайских аналогов. Несмотря на рост сегмента, где рынок переходит к китайским брендам, Skoda сохраняет верность своим Simply Clever решениям.

Цены и перспективы на рынке

Стартовая цена Skoda Peaq в Европе составляет 50 тысяч евро. Кроссовер предлагает опциональный третий ряд сидений, что делает его полноценным семейным автомобилем. Учитывая текущую ситуацию, когда продажи новых легковых авто в России выросли в основном за счет других сегментов, появление Peaq на отечественном рынке возможно лишь по каналам параллельного импорта.

"При ввозе такого электромобиля через параллельный импорт ключевым фактором станет таможенное оформление и расчет пошлин от честной стоимости. Для покупателя это будет премиальный продукт со всеми вытекающими расходами на логистику", — отметила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Версия Skoda Peaq Запас хода и мощность Базовая (63 кВт·ч) 450 км / 204 л. с. Средняя (91 кВт·ч) 640 км / 286 л. с. Топовая 4x4 (91 кВт·ч) 610 км / 299 л. с.

Ответы на популярные вопросы о Skoda Peaq

1. Насколько Skoda Peaq больше, чем Kodiaq? Новый электрокроссовер длиннее Kodiaq на 11,6 см, а его колесная база больше на 12,4 см, что обеспечивает значительно больше места в салоне. 2. Безопасны ли выдвижные ручки дверей? В Европе они сертифицированы, однако в Китае их запретят с 2027 года, так как при серьезных ДТП они могут затруднить спасателям доступ в салон. 3. Какая модификация самая дальнобойная? Максимальный запас хода в 640 км обеспечивает средняя версия с задним приводом и батареей на 91 кВт·ч. 4. Есть ли у автомобиля семиместная версия? Да, третий ряд сидений предлагается в качестве дополнительной платной опции.

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