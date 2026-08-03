Трасса готовит неприятный сюрприз: поиск бензина может занять больше времени, чем дорога

Для безопасного путешествия по российским трассам в условиях топливного дефицита критически важно поддерживать уровень бензина в баке не ниже половины и иметь при себе канистру. Игнорирование этого правила может привести к многочасовым поискам топлива, вынужденным остановкам на сутки и риску остаться без горючего в дороге.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Риски при заправке на трассах

Опыт поездки из Москвы в Кисловодск на кроссовере Tenet T8 показал, что даже использование специализированных сервисов вроде "Где бенз" и приложения "Яндекс.Заправки" не гарантирует наличие топлива. Информация в приложениях обновляется с задержкой: к моменту приезда на АЗС бензин может закончиться.

Особую опасность представляют заправки непосредственно у крупных магистралей — там наблюдаются самые длинные очереди, а вероятность того, что топливо закончится прямо перед вашей машиной, максимально высока. В таких ситуациях единственным выходом становится поиск АЗС вдали от основной трассы или использование частных станций, где цена может быть существенно выше рыночной.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что в периоды топливных кризисов структура предложения меняется: сетевые заправки на трассах могут пустовать, тогда как в населенных пунктах и на региональных дорогах топливо чаще доступно на частных АЗС, хотя и по завышенной стоимости.

Практические рекомендации для водителей

Чтобы минимизировать риск остановки из-за пустого бака, следует придерживаться следующих правил:

Время заправки: наибольшая вероятность найти бензин — ранним утром. К полудню запасы на многих станциях истощаются.

наибольшая вероятность найти бензин — ранним утром. К полудню запасы на многих станциях истощаются. Запас топлива: канистра на 20 литров становится обязательным аксессуаром. В условиях дефицита такие емкости становятся дефицитным товаром, и их стоимость может вырасти до 2500 рублей.

канистра на 20 литров становится обязательным аксессуаром. В условиях дефицита такие емкости становятся дефицитным товаром, и их стоимость может вырасти до 2500 рублей. Выбор сети: по наблюдениям водителей, в периоды кризиса топливо чаще встречается на станциях "Роснефти", реже — на "Лукойле" и "Газпромнефти".

по наблюдениям водителей, в периоды кризиса топливо чаще встречается на станциях "Роснефти", реже — на "Лукойле" и "Газпромнефти". Отношение к цене: в критической ситуации целесообразно заправить даже небольшое количество дорогого топлива, чтобы избежать полной остановки автомобиля.

При движении в эконом-режиме (скорость 90-110 км/ч с плавным разгоном) Tenet T8 демонстрирует расход около 7,8 л Аи-95 на 100 км. Однако даже при такой экономичности отсутствие запаса топлива делает поездку на дальние расстояния рискованной.

"Попытка сэкономить на дорогом топливе в условиях дефицита часто оборачивается более высокими затратами времени и рисками для безопасности, так как поиск альтернативной АЗС может привести к остановке транспорта в необорудованном месте", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто