Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетики Якутии предупредили о возможных обрывах проводов из-за ветра
Жители поселка Цемзавод получили доступ к высокоскоростному интернету до 100 Мбит/с
В Заречном ограничат подачу горячей воды для подготовки к отопительному сезону
Развитие медицины в Мурманской области: от новых ФАПов до закупки оборудования
Рейсы в Нижнем Новгороде задерживаются из-за временных ограничений в работе аэропорта
Модернизация детских библиотек Красноярска завершится к концу 2026 года
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
График перекрытий дорог в Пскове: какие улицы будут закрыты в августе
Министерство просвещения Башкирии начало прием документов от стобалльников на получение выплат

Ценник на авто пошел вразнобой: одни бренды подняли цены, другие сделали неожиданный шаг вниз

Авто

В июле десять автомобильных брендов изменили стоимость своих моделей на российском рынке. По данным мониторинга прайс-листов, число компаний, повысивших цены, оказалось более чем в два раза выше числа тех, кто их снизил.

Changan CS75 Plus
Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Changan CS75 Plus

Подорожание: от косметических правок до значительного роста

Для ряда брендов рост стоимости оказался незначительным и затронул преимущественно комплектации выше базовых. Так, Belgee поднял цены на седан S50 (на 6 тыс. рублей) и кроссоверы X50+ и X70 (на 4-5 тыс. рублей). Аналогичная тактика заметна у Geely: почти весь модельный ряд, включая Coolray, Cityray и Monjaro, прибавил в цене по 5 тыс. рублей.

Более существенные корректировки зафиксированы у других марок:

  • Dongfeng увеличил стоимость кроссоверов Huge и Mage на 200 тыс. рублей.
  • Evolute поднял цены на электрокроссовер i-Joy (на 150 тыс. рублей) и гибрид i-Space (на 100 тыс. рублей).
  • Foton прибавил 100 тыс. рублей к стоимости пикапа Tunland G9 (2025-2026 г. в.).
  • Hongqi повысил цену на компактный кроссовер HS3 в диапазоне от 9 до 29 тыс. рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разница в масштабах повышения — от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей — указывает на разные механизмы ценообразования: небольшие правки часто связаны с пересчетом курсовых разниц или логистики, тогда как крупные скачки могут быть результатом изменения таможенных пошблей или налоговой нагрузки.

Снижение цен и влияние локализации

Снижение стоимости затронуло только три бренда, причем в некоторых случаях речь шла об отдельных моделях. Наиболее заметное падение цены зафиксировано у Bestune T77 (базовая версия "Люкс" подешевела на 102 тыс. рублей) и Jaecoo J8 (комплектации "Престиж" и "Престиж+" стали доступнее на 100-200 тыс. рублей).

Отдельным случаем стало снижение цены на Changan CS75 Plus New на 90 тыс. рублей в обеих комплектациях. По заявлению производителя, это стало возможным благодаря началу выпуска модели на заводе "Автотор" в Калининграде. Локализация производства позволяет компании оптимизировать издержки и быстрее адаптировать машину под российский рынок.

"Перенос производства на территорию РФ — один из немногих инструментов, который позволяет бренду реально снижать цену, а не просто предлагать временные скидки. Это сокращает логистическое плечо и меняет структуру таможенных платежей", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Также в июле изменения затронул "АвтоВАЗ": компания не меняла прайсы напрямую, но увеличила размер выгоды при покупке LADA Largus (включая битопливный фургон CNG) на 50 тыс. рублей.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Пензенская область
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Приморский край
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Кабачковые блины больше не будут рваться: раскрыт секрет идеальной тонкости и нежности теста
Еда и рецепты
Кабачковые блины больше не будут рваться: раскрыт секрет идеальной тонкости и нежности теста
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Частичное отключение электричества в районе Древлянка в Петрозаводске
Искусственный интеллект помог врачам Ингушетии выявить 19 тысяч патологий
В Орловской области патрули ГИБДД получили мобильные камеры для контроля дорог
Коммерческий долг Мурманской области сократился на 12,7 млрд рублей
Сельчане Омской области смогут сами выбирать объекты для создания и ремонта
В Калужской области построят новые АЗС для борьбы с дефицитом топлива
Аналитики SuperJob определили средний запас сбережений горожан Тулы в 4,4 месяца
Как казахстанцам сократить ежемесячный платеж по ипотеке на 30 процентов
Пенсия и долги: какие ошибки в бюджете ведут к потере накоплений и росту расходов
Промышленность Саратовской области выросла на 2,4% в первом полугодии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.