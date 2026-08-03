В июле десять автомобильных брендов изменили стоимость своих моделей на российском рынке. По данным мониторинга прайс-листов, число компаний, повысивших цены, оказалось более чем в два раза выше числа тех, кто их снизил.
Для ряда брендов рост стоимости оказался незначительным и затронул преимущественно комплектации выше базовых. Так, Belgee поднял цены на седан S50 (на 6 тыс. рублей) и кроссоверы X50+ и X70 (на 4-5 тыс. рублей). Аналогичная тактика заметна у Geely: почти весь модельный ряд, включая Coolray, Cityray и Monjaro, прибавил в цене по 5 тыс. рублей.
Более существенные корректировки зафиксированы у других марок:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разница в масштабах повышения — от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей — указывает на разные механизмы ценообразования: небольшие правки часто связаны с пересчетом курсовых разниц или логистики, тогда как крупные скачки могут быть результатом изменения таможенных пошблей или налоговой нагрузки.
Снижение стоимости затронуло только три бренда, причем в некоторых случаях речь шла об отдельных моделях. Наиболее заметное падение цены зафиксировано у Bestune T77 (базовая версия "Люкс" подешевела на 102 тыс. рублей) и Jaecoo J8 (комплектации "Престиж" и "Престиж+" стали доступнее на 100-200 тыс. рублей).
Отдельным случаем стало снижение цены на Changan CS75 Plus New на 90 тыс. рублей в обеих комплектациях. По заявлению производителя, это стало возможным благодаря началу выпуска модели на заводе "Автотор" в Калининграде. Локализация производства позволяет компании оптимизировать издержки и быстрее адаптировать машину под российский рынок.
"Перенос производства на территорию РФ — один из немногих инструментов, который позволяет бренду реально снижать цену, а не просто предлагать временные скидки. Это сокращает логистическое плечо и меняет структуру таможенных платежей", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Также в июле изменения затронул "АвтоВАЗ": компания не меняла прайсы напрямую, но увеличила размер выгоды при покупке LADA Largus (включая битопливный фургон CNG) на 50 тыс. рублей.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.