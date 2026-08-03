Ценник на авто пошел вразнобой: одни бренды подняли цены, другие сделали неожиданный шаг вниз

В июле десять автомобильных брендов изменили стоимость своих моделей на российском рынке. По данным мониторинга прайс-листов, число компаний, повысивших цены, оказалось более чем в два раза выше числа тех, кто их снизил.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Changan CS75 Plus

Подорожание: от косметических правок до значительного роста

Для ряда брендов рост стоимости оказался незначительным и затронул преимущественно комплектации выше базовых. Так, Belgee поднял цены на седан S50 (на 6 тыс. рублей) и кроссоверы X50+ и X70 (на 4-5 тыс. рублей). Аналогичная тактика заметна у Geely: почти весь модельный ряд, включая Coolray, Cityray и Monjaro, прибавил в цене по 5 тыс. рублей.

Более существенные корректировки зафиксированы у других марок:

Dongfeng увеличил стоимость кроссоверов Huge и Mage на 200 тыс. рублей.

увеличил стоимость кроссоверов Huge и Mage на 200 тыс. рублей. Evolute поднял цены на электрокроссовер i-Joy (на 150 тыс. рублей) и гибрид i-Space (на 100 тыс. рублей).

поднял цены на электрокроссовер i-Joy (на 150 тыс. рублей) и гибрид i-Space (на 100 тыс. рублей). Foton прибавил 100 тыс. рублей к стоимости пикапа Tunland G9 (2025-2026 г. в.).

прибавил 100 тыс. рублей к стоимости пикапа Tunland G9 (2025-2026 г. в.). Hongqi повысил цену на компактный кроссовер HS3 в диапазоне от 9 до 29 тыс. рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разница в масштабах повышения — от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей — указывает на разные механизмы ценообразования: небольшие правки часто связаны с пересчетом курсовых разниц или логистики, тогда как крупные скачки могут быть результатом изменения таможенных пошблей или налоговой нагрузки.

Снижение цен и влияние локализации

Снижение стоимости затронуло только три бренда, причем в некоторых случаях речь шла об отдельных моделях. Наиболее заметное падение цены зафиксировано у Bestune T77 (базовая версия "Люкс" подешевела на 102 тыс. рублей) и Jaecoo J8 (комплектации "Престиж" и "Престиж+" стали доступнее на 100-200 тыс. рублей).

Отдельным случаем стало снижение цены на Changan CS75 Plus New на 90 тыс. рублей в обеих комплектациях. По заявлению производителя, это стало возможным благодаря началу выпуска модели на заводе "Автотор" в Калининграде. Локализация производства позволяет компании оптимизировать издержки и быстрее адаптировать машину под российский рынок.

"Перенос производства на территорию РФ — один из немногих инструментов, который позволяет бренду реально снижать цену, а не просто предлагать временные скидки. Это сокращает логистическое плечо и меняет структуру таможенных платежей", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Также в июле изменения затронул "АвтоВАЗ": компания не меняла прайсы напрямую, но увеличила размер выгоды при покупке LADA Largus (включая битопливный фургон CNG) на 50 тыс. рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто