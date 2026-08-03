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Рынок подержанных авто хранит секрет: одна отметка на одометре меняет стоимость машины

Авто

Пробег в 150 тысяч километров становится критическим порогом для ликвидности автомобиля на вторичном рынке: после этой отметки стоимость машины резко падает, а риск дорогостоящих поломок растет.

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Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Технические риски и износ

К 150 тысячам километров основные узлы — двигатель, трансмиссия, подвеска и тормозная система — достигают стадии значительного естественного износа. Эффективность их работы снижается, что ведет к росту затрат на поддержание автомобиля в рабочем состоянии.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что при таком пробеге многие детали выходят за пределы штатного ресурса, и стандартное техническое обслуживание сменяется необходимостью замены крупных агрегатов или их капитальным ремонтом.

Рыночная стоимость и ликвидность

На рынке подержанных авто отметка в 150 тыс. км служит психологическим и финансовым барьером для большинства покупателей. Спрос на такие машины ниже, а дисконт при продаже выше по сравнению с автомобилями с меньшим пробегом.

Специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов отмечает, что ликвидность авто с таким пробегом напрямую зависит от истории обслуживания. Если владелец не может подтвердить регулярный сервис, цена падает еще сильнее из-за опасений покупателя столкнуться со скрытыми дефектами.

"Продажа автомобиля до наступления критических поломок позволяет избежать ситуации, когда стоимость восстановления машины становится сопоставима с её рыночной ценой", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Практические рекомендации

Владельцу автомобиля с пробегом около 150 тысяч километров рекомендуется провести полную диагностику основных систем. Это позволит определить, требует ли машина дорогого ремонта сейчас или её можно выгодно реализовать до того, как техническое состояние станет критическим.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
  • специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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