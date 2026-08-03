Продажи новых легковых авто в России выросли на 13,6% за неделю

Российский рынок новых легковых автомобилей показал рост на 13,6% по сравнению с предыдущей неделей: за период с 27 июля по 2 августа 2026 года продано почти 28,8 тыс. машин. Несмотря на краткосрочную положительную динамику, показатель оказался на 1,6% ниже результата за аналогичный период 2025 года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Деловой мужчина в автосалоне с планшетом на фоне автомобилей

Положительный тренд затронул и другие сегменты транспорта. Продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) выросли на 22% к предыдущей неделе — на учет встало 1369 автомобилей, хотя это на 14% меньше уровня прошлого года. Сегмент грузовиков массой свыше 3,5 тонн прибавил 4,9% относительно прошлой недели (949 единиц), что на 3% ниже данных за ту же неделю 2025 года.

Текущие показатели следуют за динамикой 30-й недели 2026 года, когда рынок начал восстанавливаться после двухнедельного спада: тогда было реализовано 25 350 легковых авто (+1% к прошлой неделе).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что резкие еженедельные колебания в продажах часто связаны с графиком поставок и логистическими циклами, поэтому для оценки реального спроса необходимо анализировать долгосрочные тренды и структуру продаж.

Рыночный спрос остается сконцентрированным: по итогам первого полугодия 2026 года более половины всех покупок легковых машин пришлось всего на 15 моделей, среди которых LADA Granta, Tenet T7 и Haval Jolion.