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Маленький кроссовер с большим эффектом: Kia KX1 бросает вызов привычным бюджетным авто

Авто

Компактные кроссоверы Kia KX1 из Китая появились в предложениях некоторых российских дилеров по цене от 1,21 млн рублей, что делает их дешевле топовых версий LADA Granta. Стоимость зависит от региона и статуса автомобиля: цена за машину под заказ из Владивостока ниже, чем за экземпляры в наличии в центральных областях страны.

Kia KX1
Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia KX1

Ценообразование и логистика

Модель Kia KX1 производится исключительно для внутреннего рынка Китая. Стоимость автомобиля на местном рынке составляет 55 900 юаней (около 660 тыс. рублей), однако итоговая цена в России формируется с учетом логистики, таможенных пошлин и торговых наценок.

Разброс цен в зависимости от города доставки выглядит следующим образом:

  • Владивосток (под заказ): от 1 210 000 рублей;
  • Красноярск: 1,4 млн рублей;
  • Санкт-Петербург: около 1,43 млн рублей;
  • Казань, Новосибирск, Пермь: от 1,5 млн рублей;
  • Москва: до 2,35 млн рублей.

Для сравнения: стоимость топовых версий LADA Granta варьируется от 1,324 млн рублей за лифтбек до 1,391 млн рублей за кросс-лифтбек.

Технические характеристики и оснащение

Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем MPI объемом 1,4 литра мощностью 100 л. с., который используется в моделях Kia Rio и Hyundai Solaris. В Россию поставляются версии с передним приводом и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Базовая комплектация включает:

  • однозонный климат-контроль;
  • мультимедийную систему с сенсорным экраном;
  • камеру заднего вида и парктроники;
  • кожаный мультируль;
  • датчики давления в шинах, датчик света, обогрев зеркал и заднего стекла;
  • 15-дюймовые литые диски.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что значительная разница в цене между регионами объясняется затратами на транспортировку из порта Владивостока и разными стратегиями ценообразования местных площадок.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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