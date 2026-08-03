Маленький кроссовер с большим эффектом: Kia KX1 бросает вызов привычным бюджетным авто

Компактные кроссоверы Kia KX1 из Китая появились в предложениях некоторых российских дилеров по цене от 1,21 млн рублей, что делает их дешевле топовых версий LADA Granta. Стоимость зависит от региона и статуса автомобиля: цена за машину под заказ из Владивостока ниже, чем за экземпляры в наличии в центральных областях страны.
Модель Kia KX1 производится исключительно для внутреннего рынка Китая. Стоимость автомобиля на местном рынке составляет 55 900 юаней (около 660 тыс. рублей), однако итоговая цена в России формируется с учетом логистики, таможенных пошлин и торговых наценок.
Разброс цен в зависимости от города доставки выглядит следующим образом:
Для сравнения: стоимость топовых версий LADA Granta варьируется от 1,324 млн рублей за лифтбек до 1,391 млн рублей за кросс-лифтбек.
Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем MPI объемом 1,4 литра мощностью 100 л. с., который используется в моделях Kia Rio и Hyundai Solaris. В Россию поставляются версии с передним приводом и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.
Базовая комплектация включает:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что значительная разница в цене между регионами объясняется затратами на транспортировку из порта Владивостока и разными стратегиями ценообразования местных площадок.
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