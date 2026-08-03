Одна реплика может всё испортить: фразы автомобилистов, которые меняют отношение инспектора

При общении с инспектором ГИБДД формулировки водителя могут повлиять на исход разбирательства и степень лояльности сотрудника. Чтобы избежать обострения конфликта, следует исключить из речи фразы, которые воспринимаются как попытки уйти от ответственности или проявление неуважения.

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К таким выражениям относятся: "Я же не виновен", "Это не моя вина", "Я просто ехал по своей дороге", а также фраза "У меня нет времени на разговоры". Подобные утверждения могут спровоцировать спор и усугубить ситуацию.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что эмоциональные заявления о невиновности без ссылок на пункты ПДД или доказательства часто трактуются как попытка манипуляции. В таких случаях инспектор может проявить больше строгости при оформлении протокола.

Оптимальной стратегией считается сохранение спокойствия и вежливый тон. Это повышает вероятность терпимого отношения со стороны представителя власти в процессе проверки документов или разбора ДТП.

Если водитель получил предписание, рекомендуется не паниковать, а обратиться к профильному юристу для анализа ситуации и защиты своих прав через законные механизмы обжалования.

Экспертная проверка: автомобильный юрист Олег Зорин