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Бензин стал новым испытанием: АВТОВАЗ оказался среди тех, кто может пережить спад рынка

Авто

Дефицит топлива может привести к общему падению спроса на автомобили, однако для АВТОВАЗа риски ниже, чем для конкурентов. Завод удерживает позиции за счет моделей сегмента ультра-лоукост, которые остаются востребованными даже в условиях кризиса.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Lada Granta

В первой половине 2026 года продажи АВТОВАЗа снизились на 2% относительно аналогичного периода 2025 года. Покупатели LADA выбирают марку из-за доступной цены, дешевого обслуживания и развитой сервисной сети. Эти факторы делают бренд менее чувствительным к внешним экономическим шокам по сравнению с более дорогими марками.

Стратегия выживания в бюджетном сегменте

Для сохранения темпов продаж заводу необходимо сосредоточиться на развитии ниши автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей. В этом сегменте сейчас наблюдается дефицит предложений, особенно для городских жителей и молодежи. Основными драйверами спроса останутся Granta и Iskra.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что попытки АВТОВАЗа расширить присутствие в более дорогих сегментах сопряжены с высокими рисками из-за жесткой конкуренции с китайскими брендами. В то же время спрос на Lada Vesta может оказаться под давлением.

Помимо продуктовой линейки, перед предприятием стоит задача модернизации производственных процессов. Отказ от устаревших методов управления должен помочь повысить общую рентабельность завода.

"Позиции АВТОВАЗа сейчас зависят от способности завода удерживать минимальную цену входа для покупателя. Пока Lada остается самым дешевым новым автомобилем на рынке, она будет иметь преимущество перед конкурентами при любом падении общего спроса", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Дополнительным фактором стабильности может стать усиление государственной поддержки завода как системообразующего предприятия отрасли.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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