Рынок автомобилей с пробегом в России все увереннее переходит к китайским брендам

Доля китайских автомобилей на российском вторичном рынке достигла 7,4% по итогам первого полугодия 2026 года. За этот период было реализовано 163,7 тыс. подержанных машин из КНР в возрасте до 20 лет. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года рост сегмента составил 43%.

Фото: commons.wikimedia.org by KitsuneDP, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Geely Cityray

Смена расстановки сил на рынке АСП

По данным руководителя стратегических проектов АА "Автостат" Дмитрия Ярыгина, китайские бренды начали вытеснять американские и японские марки. Доля автомобилей из США в сегменте с пробегом снизилась до 7,3%, тогда как в 2022 году она составляла 9%. Для сравнения: доля китайских авто в 2022-м была на уровне 3%.

Показатели европейских, российских и корейских брендов остаются стабильными. Доля японских автомобилей за последние четыре года не изменилась и удерживается на отметке 15%.

"Рост присутствия китайских брендов на вторичном рынке закономерен. После массового захода компаний из КНР в 2022 году начался естественный цикл перепродаж первых партий автомобилей", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Возрастная структура и ликвидность

Китайские автомобили на вторичном рынке представлены преимущественно "свежими" экземплярами. Доля машин старше 20 лет минимальна — всего 19%, в то время как у американских брендов этот показатель достигает 70%.

Основной объем перепродаж из КНР сосредоточен в двух группах:

автомобили от 3 до 6 лет — 52%;

машины до 3 лет — 25%.

Дмитрий Ярыгин выделяет несколько причин высокой оборачиваемости новых китайских авто. Часть владельцев возвращается к привычным европейским или корейским маркам, другие переходят на более дорогие модели внутри одного бренда (например, с Haval Jolion на Dargo или F7). Также отмечается рост предложения кроссоверов из такси в возрасте 2-4 лет с пробегами до 200 тыс. км.

Сегментация: масс-маркет и премиум

В структуре продаж китайских авто доля премиального сегмента составляет 13% (21 тыс. ед.), что выше среднего показателя по рынку (11,5%). В первой десятке самых продаваемых премиальных брендов с пробегом зафиксированы Exeed (7-е место) и Tank (10-е место).

В массовом сегменте лидируют Chery (32 696 ед.), Geely (28 849 ед.) и Haval (24 243 ед.). Среди наиболее востребованных моделей выделяются Haval Jolion, Geely Coolray и Monjaro. Географически основные сделки сосредоточены в Москве (13%) и Московской области (8%).

Параллельно сохраняется тренд на импорт подержанных машин из Китая. В первом полугодии 2026 года доля КНР в общем объеме импорта АСП составила 24,6%. При этом чаще всего везут автомобили не китайских марок: Volkswagen (27%), Audi (13%) и Toyota (10%).

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто