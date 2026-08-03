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Отсутствие маркировки на канистре может стать причиной отказа в заправке

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Использование бытовых пластиковых бутылок или неподготовленной тары для хранения бензина приводит к растворению стенок емкости, протечкам и риску возгорания. Для безопасного хранения горючего допустимы только сосуды из полиэтилена высокой плотности (HDPE), который устойчив к воздействию нефтепродуктов.

Канистра с бензином в багажнике
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Канистра с бензином в багажнике

Риски материалов и мифы о статике

Бензин является агрессивным растворителем. Обычный пластик под его воздействием теряет структурную целостность, что приводит к появлению едкого запаха в автомобиле или разливу топлива. Специальный HDPE используется не только в канистрах, но и при производстве штатных топливных баков.

Распространенное опасение о возможности воспламенения пластиковой канистры из-за статического электричества не подтверждается практикой. Испытания журнала "За рулем" показали, что наэлектризовать поверхность такой тары до появления искры невозможно.

Правовые ограничения и маркировка

Наличие заводской маркировки о пригодности для нефтепродуктов — это не только вопрос безопасности, но и юридическое условие обслуживания на заправке. Согласно ГОСТ Р 58404-2019, сотрудники АЗС имеют право отказать в заправке пластиковой тары, если на ней отсутствует соответствующая надпись.

Экспертный комментарий: "В тесте восьми 20-литровых канистр ценой от 1700 до 7500 рублей только одна из семи пластиковых моделей имела необходимую маркировку для ГСМ. Остальные изделия не могут быть рекомендованы к использованию", — отметил специалист по запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин.

Экспертная проверка:
  • специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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