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Десять машин — восемь марок: июль принёс России новые кроссоверы, гибриды и пикапы

Авто

Российский рынок автомобилей в июле пополнился десятью новинками от восьми брендов. Основной акцент производителей сместился на обновление существующих линеек и запуск модификаций, однако ключевым событием стал анонс официального выхода марки Xpeng.

UMO 5
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
UMO 5

Электромобили: выход Xpeng и старт продаж Umo

Бренд Xpeng официально выходит на рынок РФ. Первыми сертифицированными моделями от подразделения "Яндекс Электро" станут два электрических кроссовера — G6 и G9. Ожидается, что продажи стартуют осенью.

Xpeng G6 представляет собой купеобразный кроссовер (4758×1920×1650 мм). В Россию привезут полноприводную версию мощностью 487 л. с., которая разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды. Автомобиль оснащен батареей на 80,8 кВт·ч и архитектурой 800V, что позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% за 12 минут.

Более крупный Xpeng G9 (4891×1937×1860 мм) получит два электромотора суммарной мощностью 575 л. с. и LFP-батарею емкостью 93,1 кВт·ч. Модель также поддерживает быструю зарядку (12 минут до 80%) и оснащается пневмоподвеской.

Параллельно объявлен старт продаж электромобиля Umo 5. С учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей стоимость модели составляет от 2,59 до 2,79 млн рублей.

Эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов отмечает, что наличие архитектуры 800V в моделях Xpeng значительно сокращает время простоя на зарядке, однако реализация этого преимущества напрямую зависит от доступности в России высокомощных зарядных станций, способных работать с таким напряжением.

Гибриды и ДВС: новые версии Geely, Tank и др.

Среди моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридными установками наиболее заметны следующие изменения:

  • Geely EX5 EM-R: кроссовер с последовательной гибридной схемой. Бензиновый мотор 1.5 (99 л. с.) служит только для подзарядки батареи (18,4 кВт·ч), а за движение отвечает электромотор мощностью 218 л. с. Ожидаемый срок выхода — август или сентябрь.
  • Tank 400 "Техно Премиум": гибридная версия с архитектурой Hi4-T (турбомотор 2.0 + электромотор). Суммарная мощность — 394 л. с., крутящий момент — 750 Нм. Батарея на 37,1 кВт·ч позволяет проехать до 110 км на электричестве. Цена: 6 999 000 рублей.
  • Sollers ST8: пикап впервые получит классический 8-ступенчатый "автомат" в паре с бензиновым турбомотором 2.0 (224 л. с.). Поставки ожидаются в августе 2026 года.
  • Jeland J6 AWD: версия с полным приводом получила мотор 1.6 (150 л. с.) и 7-ступенчатый "робот". В отличие от переднеприводной версии, здесь установлена электромагнитная муфта и добавлена имитация блокировки заднего дифференциала.

Также представлены обновленные комплектации седана Belgee S50 (добавлены боковые подушки безопасности и обогрев лобового стекла в версиях "Стиль" и выше, цена выросла на 6 тыс. руб.) и пятиместного кроссовера Tenet T8 в исполнении "Прайм" по цене 3,299 млн рублей.

Помимо этого, на выставке в Москве был показан пикап Sinotruk Bolden S7 с дизельным двигателем (177 л. с., полный привод), выход которого запланирован на осень.

Экспертная проверка: эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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