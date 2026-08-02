Десять машин — восемь марок: июль принёс России новые кроссоверы, гибриды и пикапы

Российский рынок автомобилей в июле пополнился десятью новинками от восьми брендов. Основной акцент производителей сместился на обновление существующих линеек и запуск модификаций, однако ключевым событием стал анонс официального выхода марки Xpeng.
Бренд Xpeng официально выходит на рынок РФ. Первыми сертифицированными моделями от подразделения "Яндекс Электро" станут два электрических кроссовера — G6 и G9. Ожидается, что продажи стартуют осенью.
Xpeng G6 представляет собой купеобразный кроссовер (4758×1920×1650 мм). В Россию привезут полноприводную версию мощностью 487 л. с., которая разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды. Автомобиль оснащен батареей на 80,8 кВт·ч и архитектурой 800V, что позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 80% за 12 минут.
Более крупный Xpeng G9 (4891×1937×1860 мм) получит два электромотора суммарной мощностью 575 л. с. и LFP-батарею емкостью 93,1 кВт·ч. Модель также поддерживает быструю зарядку (12 минут до 80%) и оснащается пневмоподвеской.
Параллельно объявлен старт продаж электромобиля Umo 5. С учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей стоимость модели составляет от 2,59 до 2,79 млн рублей.
Эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов отмечает, что наличие архитектуры 800V в моделях Xpeng значительно сокращает время простоя на зарядке, однако реализация этого преимущества напрямую зависит от доступности в России высокомощных зарядных станций, способных работать с таким напряжением.
Среди моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридными установками наиболее заметны следующие изменения:
Также представлены обновленные комплектации седана Belgee S50 (добавлены боковые подушки безопасности и обогрев лобового стекла в версиях "Стиль" и выше, цена выросла на 6 тыс. руб.) и пятиместного кроссовера Tenet T8 в исполнении "Прайм" по цене 3,299 млн рублей.
Помимо этого, на выставке в Москве был показан пикап Sinotruk Bolden S7 с дизельным двигателем (177 л. с., полный привод), выход которого запланирован на осень.
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