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Машина поедет резвее лишь на мгновение: рискованное сверление катализатора разрушит цилиндры

Авто

Сверление сот катализатора — рискованный способ временно вернуть тягу автомобиля при забитом выхлопе без покупки новой детали. Метод позволяет снизить противодавление, но создает критическую угрозу для двигателя из-за попадания керамической крошки в цилиндры.

Катализатор
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Катализатор

Симптомы и причины потери мощности

Обычно проблема проявляется на пробегах от 100 до 120 тысяч километров. Основной признак — "вялость" машины под нагрузкой: автомобиль медленнее разгоняется и хуже откликается на педаль газа, хотя на холостом ходу мотор может работать стабильно.

Причина кроется в устройстве каталитического нейтрализатора. Его керамическая основа состоит из множества мелких каналов. Со временем они забиваются продуктами сгорания или керамика начинает разрушаться, что затрудняет вывод выхлопных газов и "душит" двигатель.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев отмечает, что попытка проделать отверстия в сотах сверлом лишь частично освобождает поток газов. Это может дать субъективное ощущение прибавки мощности, но на деле прирост составляет около 1-2%, что не является значимым улучшением характеристик.

Риски и последствия "доработки"

Главная опасность сверления заключается в хрупкости керамики. При механическом воздействии соты крошатся, образуя мелкую абразивную пыль внутри корпуса. Полностью извлечь эти частицы из системы выпуска самостоятельно практически невозможно.

"Керамическая крошка, при определенных условиях попадая в цилиндры, работает как песок. Она царапает зеркало цилиндров и рабочие поверхности, что ведет к ускоренному износу и падению компрессии", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

В итоге экономия на замене запчасти может обернуться капитальным ремонтом двигателя. Стоимость восстановления мотора после абразивного износа существенно превышает затраты на установку нового катализатора или сертифицированного пламегасителя.

Безопасный порядок действий

  • При появлении признаков потери тяги провести визуальный осмотр выхлопной системы.
  • Обратиться в сервис для замера противодавления в выпуске (диагностика забитости катализатора).
  • В случае подтвержденного засора рассмотреть замену детали на новую или установку пламегасителя с соответствующей корректировкой электроники.
Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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