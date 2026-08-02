Машина поедет резвее лишь на мгновение: рискованное сверление катализатора разрушит цилиндры

Сверление сот катализатора — рискованный способ временно вернуть тягу автомобиля при забитом выхлопе без покупки новой детали. Метод позволяет снизить противодавление, но создает критическую угрозу для двигателя из-за попадания керамической крошки в цилиндры.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Катализатор

Симптомы и причины потери мощности

Обычно проблема проявляется на пробегах от 100 до 120 тысяч километров. Основной признак — "вялость" машины под нагрузкой: автомобиль медленнее разгоняется и хуже откликается на педаль газа, хотя на холостом ходу мотор может работать стабильно.

Причина кроется в устройстве каталитического нейтрализатора. Его керамическая основа состоит из множества мелких каналов. Со временем они забиваются продуктами сгорания или керамика начинает разрушаться, что затрудняет вывод выхлопных газов и "душит" двигатель.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев отмечает, что попытка проделать отверстия в сотах сверлом лишь частично освобождает поток газов. Это может дать субъективное ощущение прибавки мощности, но на деле прирост составляет около 1-2%, что не является значимым улучшением характеристик.

Риски и последствия "доработки"

Главная опасность сверления заключается в хрупкости керамики. При механическом воздействии соты крошатся, образуя мелкую абразивную пыль внутри корпуса. Полностью извлечь эти частицы из системы выпуска самостоятельно практически невозможно.

"Керамическая крошка, при определенных условиях попадая в цилиндры, работает как песок. Она царапает зеркало цилиндров и рабочие поверхности, что ведет к ускоренному износу и падению компрессии", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

В итоге экономия на замене запчасти может обернуться капитальным ремонтом двигателя. Стоимость восстановления мотора после абразивного износа существенно превышает затраты на установку нового катализатора или сертифицированного пламегасителя.

Безопасный порядок действий

При появлении признаков потери тяги провести визуальный осмотр выхлопной системы.

Обратиться в сервис для замера противодавления в выпуске (диагностика забитости катализатора).

В случае подтвержденного засора рассмотреть замену детали на новую или установку пламегасителя с соответствующей корректировкой электроники.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев

инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев