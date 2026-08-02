LADA Niva Travel стала лидером продаж полноприводных авто в России

Полноприводные легковые автомобили заняли 42,8% российского рынка по итогам первого полугодия 2026 года. Лидером продаж стала LADA Niva Travel: за шесть месяцев реализовано 21 431 машина.
Согласно данным АО "ППК" (совместного предприятия "Электронного паспорта" и "АВТОСТАТ"), второе место заняла LADA Niva Legend с результатом 16 083 единицы. Третью позицию удерживает Haval Jolion в полноприводном исполнении — продано 14 350 автомобилей.
Произошла смена расстановки сил в верхнем сегменте. Geely Monjaro, возглавлявший рейтинг в 2025 году, переместился на четвертое место с показателем 13 818 машин. Пятое место занял TENET T7 — 13 627 единиц.
Остальная часть первой десятки распределилась следующим образом:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что доминирование бюджетных внедорожников LADA на фоне падения позиций премиальных кроссоверов может указывать на изменение ценовых приоритетов покупателей в сегменте 4x4.
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