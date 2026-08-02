LADA Niva Travel стала лидером продаж полноприводных авто в России

Полноприводные легковые автомобили заняли 42,8% российского рынка по итогам первого полугодия 2026 года. Лидером продаж стала LADA Niva Travel: за шесть месяцев реализовано 21 431 машина.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Niva Bronto

Согласно данным АО "ППК" (совместного предприятия "Электронного паспорта" и "АВТОСТАТ"), второе место заняла LADA Niva Legend с результатом 16 083 единицы. Третью позицию удерживает Haval Jolion в полноприводном исполнении — продано 14 350 автомобилей.

Смещение лидеров и структура спроса

Произошла смена расстановки сил в верхнем сегменте. Geely Monjaro, возглавлявший рейтинг в 2025 году, переместился на четвертое место с показателем 13 818 машин. Пятое место занял TENET T7 — 13 627 единиц.

Остальная часть первой десятки распределилась следующим образом:

Voyah Free — 6 180 шт.;

Haval F7 — 5 876 шт.;

Toyota RAV4 — 5 609 шт.;

Toyota Highlander — 5 436 шт.;

TENET T8 — 5 325 шт.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что доминирование бюджетных внедорожников LADA на фоне падения позиций премиальных кроссоверов может указывать на изменение ценовых приоритетов покупателей в сегменте 4x4.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто