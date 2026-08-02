Японский козырь против LADA: Toyota Yaris L-X появилась в России с неожиданно низкой ценой

Японский компактный хэтчбек Toyota Yaris L-X, выпускаемый в Китае для местного рынка, появился в предложениях владивостокских компаний по параллельному импорту. Цена стартует от 1 150 000 рублей — ниже, чем у базовых версий LADA Granta Cross (1 196 000 рублей), Granta Active Cross (1 206 000 рублей) и Iskra SW Cross (1 657 000 рублей). В Китае тот же автомобиль у дилеров оценивается примерно в 800 000 рублей по курсу, разницу составляют логистика, таможенные платежи и наценка поставщика, точный расклад которой продавец не раскрывает.

Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Yaris L

Что за автомобиль и как он оснащён

Yaris L-X собирается на заводе СП GAC Toyota специально для КНР. От европейского "Яриса" его отличают более агрессивная решётка радиатора, другая задняя оптика, увеличенный до 145 мм клиренс (вместо 125 мм) и неокрашенный пластиковый обвес кузова. Привод только передний, мотор — атмосферный 1.5 литра на 112 л. с. и 139 Н·м, в паре с вариатором, имитирующим восемь ступеней.

В российских предложениях фигурирует единый комплект Luxury Plus в белом цвете. В базовую комплектацию уже входят: бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, мультимедиа с сенсорным экраном, камера заднего вида, двухзональный климат-контроль, круиз-контроль, 15-дюймовые легкосплавные диски, люк с электроприводом, сиденья в эко-коже, передний подлокотник, светодиодные фары с противотуманами, система контроля давления в шинах и электроприводы на зеркалах и всех стёклах.

Рыночный контекст и ограничения

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что формально более низкая цена китайского "Яриса" по сравнению с "Грантой Кросс" не означает прямую альтернативу для массового покупателя: речь идёт о единичных поставках через посредников без официальной гарантии производителя, единой сервисной сети и прозрачной истории таможенного оформления. При этом LADA продаются через дилеров с заводской гарантией и доступностью запчастей.

Покупатель должен учитывать, что Yaris L-X не сертифицирован по российским нормам как новая модель, а ввозится по схеме параллельного импорта. Сервисное обслуживание будет строиться на базе деталей от европейского Yaris или китайского аналога, что требует уточнения у конкретного сервиса. Официальный дилер Toyota в России данную модель не поставляет и не обслуживает по гарантии.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто