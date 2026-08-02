LADA или "китаец"? Эксперты назвали слабые места, которые чаще всего бьют по кошельку владельцев

При выборе между автомобилями LADA и китайскими брендами покупатель сталкивается с разными типами технических рисков. Если российские машины страдают от устаревания конструкций и качества материалов, то "китайцы" демонстрируют проблемы с адаптацией электроники к климату и потерей стоимости на вторичном рынке.

Фото: Own work by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Vesta SW Cross

LADA: слабые места и эксплуатация

Основной массив претензий к автомобилям АвтоВАЗа сосредоточен вокруг кузовных работ и качества сборки. Тонкое лакокрасочное покрытие и высокая склонность металла к коррозии требуют внимания владельца с первых месяцев эксплуатации.

Технически слабыми звеньями остаются:

Трансмиссия: задержки в работе вариаторов, тугое переключение шестиступенчатой механики и посторонний шум в трансмиссии.

задержки в работе вариаторов, тугое переключение шестиступенчатой механики и посторонний шум в трансмиссии. Электроника: сбои в работе мультимедийных систем и датчиков парковки.

сбои в работе мультимедийных систем и датчиков парковки. Охлаждение: склонность радиаторов печки к протечкам.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что работа трансмиссии напрямую влияет на ресурс двигателя, поэтому задержки в переключениях или гул требуют проверки уровней жидкостей и состояния узлов.

Главным преимуществом LADA остается доступность запчастей и простота ремонта в любом регионе России, что минимизирует риски длительного простоя автомобиля.

Китайские бренды: риски "навороченности"

Современные автомобили из КНР предлагают широкий набор опций (адаптивный круиз-контроль, камеры, системы помощи), но имеют ряд эксплуатационных особенностей. В премиальных марках, таких как Zeekr и LiXiang, до сих пор встречаются сложности с полной русификацией ПО.

К критическим точкам внимания относятся:

Электроника: зависания систем и отказы в работе при низких температурах.

зависания систем и отказы в работе при низких температурах. Ходовая часть: преждевременный износ амортизаторов, сайлентблоков и стоек стабилизатора.

преждевременный износ амортизаторов, сайлентблоков и стоек стабилизатора. Комфорт: короткие подушки сидений и ограниченная регулировка рулевого колеса, что может привести к быстрой утомляемости водителя в дальних поездках.

Специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев обращает внимание, что рывки и толчки в работе роботов или вариаторов китайских авто могут быть как программной особенностью, так и признаком износа сцепления или гидроблока.

Дополнительным риском является логистика: поставки запчастей могут затягиваться, а ликвидность автомобиля на вторичном рынке падает быстрее, чем у традиционных брендов.

Экспертная проверка: Артем Николаев, инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим

Михаил Лазарев, автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности