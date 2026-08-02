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LADA или "китаец"? Эксперты назвали слабые места, которые чаще всего бьют по кошельку владельцев

Авто

При выборе между автомобилями LADA и китайскими брендами покупатель сталкивается с разными типами технических рисков. Если российские машины страдают от устаревания конструкций и качества материалов, то "китайцы" демонстрируют проблемы с адаптацией электроники к климату и потерей стоимости на вторичном рынке.

Lada Vesta SW Cross
Фото: Own work by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Vesta SW Cross

LADA: слабые места и эксплуатация

Основной массив претензий к автомобилям АвтоВАЗа сосредоточен вокруг кузовных работ и качества сборки. Тонкое лакокрасочное покрытие и высокая склонность металла к коррозии требуют внимания владельца с первых месяцев эксплуатации.

Технически слабыми звеньями остаются:

  • Трансмиссия: задержки в работе вариаторов, тугое переключение шестиступенчатой механики и посторонний шум в трансмиссии.
  • Электроника: сбои в работе мультимедийных систем и датчиков парковки.
  • Охлаждение: склонность радиаторов печки к протечкам.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что работа трансмиссии напрямую влияет на ресурс двигателя, поэтому задержки в переключениях или гул требуют проверки уровней жидкостей и состояния узлов.

Главным преимуществом LADA остается доступность запчастей и простота ремонта в любом регионе России, что минимизирует риски длительного простоя автомобиля.

Китайские бренды: риски "навороченности"

Современные автомобили из КНР предлагают широкий набор опций (адаптивный круиз-контроль, камеры, системы помощи), но имеют ряд эксплуатационных особенностей. В премиальных марках, таких как Zeekr и LiXiang, до сих пор встречаются сложности с полной русификацией ПО.

К критическим точкам внимания относятся:

  • Электроника: зависания систем и отказы в работе при низких температурах.
  • Ходовая часть: преждевременный износ амортизаторов, сайлентблоков и стоек стабилизатора.
  • Комфорт: короткие подушки сидений и ограниченная регулировка рулевого колеса, что может привести к быстрой утомляемости водителя в дальних поездках.

Специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев обращает внимание, что рывки и толчки в работе роботов или вариаторов китайских авто могут быть как программной особенностью, так и признаком износа сцепления или гидроблока.

Дополнительным риском является логистика: поставки запчастей могут затягиваться, а ликвидность автомобиля на вторичном рынке падает быстрее, чем у традиционных брендов.

Экспертная проверка:
  • Артем Николаев, инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим
  • Михаил Лазарев, автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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