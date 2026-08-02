Кроссовер не взлетел в тени конкурентов: Haval Dargo меняет подход к российским покупателям

Обновленный кроссовер Haval Dargo демонстрирует умеренный спрос на российском рынке: по данным агентства "Автостат", за первое полугодие 2026 года доля модели в продажах бренда составила 5,4%, что в количественном выражении равно 4554 единицам. На текущий момент дилерская сеть практически полностью перешла на рестайлинговые версии, а остатки дорестайлинговых машин распродаются с дисконтом около 50 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2025 Haval Dargo Premium 4WD black front

Технические изменения и комплектации

Главным обновлением стал новый силовой агрегат. Прежний 2-литровый турбомотор мощностью 192 л. с. (320 Нм) заменили на двигатель с показателями 200 л. с. и 380 Нм. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч до 9 секунд и незначительно снизить расход топлива в смешанном цикле — с 9 до 8,8 л/100 км.

Из-за низкого спроса на передний привод Haval отказалась от базовой комплектации "Комфорт". Теперь доступны только полноприводные версии:

"Оптимум" — РРЦ 3 499 000 рублей;

"Премиум" — РРЦ 3 699 000 рублей;

"Техно+" — РРЦ 3 899 000 рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что фактическое наличие машин в салонах может отличаться от официальных прайсов: стартовые версии "Оптимум" поставляются ограниченно, в то время как рынок насыщается средними и топовыми исполнениями с отделкой кожей наппа.

Эргономика и оснащение

Визуальные изменения затронули радиаторную решетку (теперь она имеет массивные глянцевые прямоугольники вместо хромированных планок) и заднюю дверь, где появилась объединяющая фонари LED-полоса. В топовых версиях установили 19-дюймовые колеса.

В интерьере произошли следующие изменения:

селектор КПП перенесен с центральной консоли на правый подрулевой рычаг;

обновлено меню 14,6-дюймового дисплея (настройки климата теперь всегда доступны в нижней строке);

интегрированы сервисы "Яндекс.Авто" и "VK Видео";

увеличена мощность беспроводной зарядки до 50 Вт и добавлен разъем USB Type-C;

утолщен обод рулевого колеса.

"Перенос селектора КПП на подрулевой рычаг — это решение, направленное на освобождение пространства в центральной консоли. Однако для части пользователей такая эргономика может потребовать привыкания по сравнению с традиционным шайбовым управлением", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Прогнозы и стоимость владения

Представители дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге предупреждают о возможном росте цен в августе на сумму от 100 000 до 150 000 рублей. В качестве альтернативы предлагаются кредитные программы, включая рассрочку под 0,01% на четыре года.

Стоимость первого технического обслуживания (ТО-1) для Haval Dargo составляет примерно 22 000 рублей.