Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изнурительный отпуск обернулся сюрпризом: Кристина Асмус показала итог жёсткой дисциплины в зале
Мышцы получили "инструкцию на ремонт": найден ключ к восстановлению поврежденных волокон
Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты на добычу нефти
20 пассажиров не смогли вылететь в Египет из Калининграда из-за болезни члена экипажа
Хейтеры подняли шум из-за внешности артиста: Пьеха ответил на обвинения в потере спортивной формы
Квартира дала течь: какой документ защитит от денежных потерь и споров с соседями
LADA или "китаец"? Эксперты назвали слабые места, которые чаще всего бьют по кошельку владельцев
Калининградский рейс в Египет улетел без них: почему 20 пассажиров не пустили в самолёт
Машина поедет резвее лишь на мгновение: рискованное сверление катализатора разрушит цилиндры

Кроссовер не взлетел в тени конкурентов: Haval Dargo меняет подход к российским покупателям

Авто

Обновленный кроссовер Haval Dargo демонстрирует умеренный спрос на российском рынке: по данным агентства "Автостат", за первое полугодие 2026 года доля модели в продажах бренда составила 5,4%, что в количественном выражении равно 4554 единицам. На текущий момент дилерская сеть практически полностью перешла на рестайлинговые версии, а остатки дорестайлинговых машин распродаются с дисконтом около 50 тысяч рублей.

2025 Haval Dargo Premium 4WD black front
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2025 Haval Dargo Premium 4WD black front

Технические изменения и комплектации

Главным обновлением стал новый силовой агрегат. Прежний 2-литровый турбомотор мощностью 192 л. с. (320 Нм) заменили на двигатель с показателями 200 л. с. и 380 Нм. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч до 9 секунд и незначительно снизить расход топлива в смешанном цикле — с 9 до 8,8 л/100 км.

Из-за низкого спроса на передний привод Haval отказалась от базовой комплектации "Комфорт". Теперь доступны только полноприводные версии:

  • "Оптимум" — РРЦ 3 499 000 рублей;
  • "Премиум" — РРЦ 3 699 000 рублей;
  • "Техно+" — РРЦ 3 899 000 рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что фактическое наличие машин в салонах может отличаться от официальных прайсов: стартовые версии "Оптимум" поставляются ограниченно, в то время как рынок насыщается средними и топовыми исполнениями с отделкой кожей наппа.

Эргономика и оснащение

Визуальные изменения затронули радиаторную решетку (теперь она имеет массивные глянцевые прямоугольники вместо хромированных планок) и заднюю дверь, где появилась объединяющая фонари LED-полоса. В топовых версиях установили 19-дюймовые колеса.

В интерьере произошли следующие изменения:

  • селектор КПП перенесен с центральной консоли на правый подрулевой рычаг;
  • обновлено меню 14,6-дюймового дисплея (настройки климата теперь всегда доступны в нижней строке);
  • интегрированы сервисы "Яндекс.Авто" и "VK Видео";
  • увеличена мощность беспроводной зарядки до 50 Вт и добавлен разъем USB Type-C;
  • утолщен обод рулевого колеса.

"Перенос селектора КПП на подрулевой рычаг — это решение, направленное на освобождение пространства в центральной консоли. Однако для части пользователей такая эргономика может потребовать привыкания по сравнению с традиционным шайбовым управлением", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Прогнозы и стоимость владения

Представители дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге предупреждают о возможном росте цен в августе на сумму от 100 000 до 150 000 рублей. В качестве альтернативы предлагаются кредитные программы, включая рассрочку под 0,01% на четыре года.

Стоимость первого технического обслуживания (ТО-1) для Haval Dargo составляет примерно 22 000 рублей.

Экспертная проверка:
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Красота и стиль
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
США и Канада. Новости и аналитика
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Россия
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Популярное
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше

Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.

Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Изнурительный отпуск обернулся сюрпризом: Кристина Асмус показала итог жёсткой дисциплины в зале
Мышцы получили "инструкцию на ремонт": найден ключ к восстановлению поврежденных волокон
Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты на добычу нефти
20 пассажиров не смогли вылететь в Египет из Калининграда из-за болезни члена экипажа
Хейтеры подняли шум из-за внешности артиста: Пьеха ответил на обвинения в потере спортивной формы
Квартира дала течь: какой документ защитит от денежных потерь и споров с соседями
LADA или "китаец"? Эксперты назвали слабые места, которые чаще всего бьют по кошельку владельцев
Калининградский рейс в Египет улетел без них: почему 20 пассажиров не пустили в самолёт
Машина поедет резвее лишь на мгновение: рискованное сверление катализатора разрушит цилиндры
Россиянам предложили шесть направлений с белыми пляжами и прямым авиасообщением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.