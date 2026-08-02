Один автомобиль кормит целую марку: какие модели захватили половину продаж брендов в России

За 20 лет с 2007 года на российском рынке реализовано более 33 млн новых легковых автомобилей, но структура спроса внутри брендов оказывается крайне концентрированной: в большинстве марок одна модель обеспечивает от 40% до 60% и более общих продаж. Таковы итоги исследования агентства "Автостат", которые представил гендиректор Сергей Целиков.

Фото: Own work by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ford Focus

Масс-маркет: седаны-"всеголовы"

Абсолютным рекордсменом доли в марке стал Ford Focus: эта модель принесла бренду 59,3% продаж, разойдясь тиражом более 600 тыс. экземпляров. В сегменте B-класса показывают похожую динамику KIA Rio и Hyundai Solaris — каждая обеспечивает своим маркам около 40% выручки, а Volkswagen Polo переваливает за 43%. При этом у Lada, лидирующей по суммарному объему (7,4 млн машин), главная модель Granta занимает лишь четверть продаж, что говорит о более равномерном спреде спроса по модельному ряду.

Премиум и внедорожники: другая логика

В премиальном сегменте доли лидеров скромнее: BMW X5 и Mercedes-Benz E-класс составляют лишь около 15% продаж своих марок, что отражает широту модельных линеек и меньшую зависимость от одного хита. Наоборот, среди фреймовых и паркетников концентрация снова возрастает: UAZ Patriot отвечает за 63,6% продаж УАЗ, Subaru Forester — за почти 59%.Subaru, а среди азиатских кроссоверов выделяются Haval Jolion (40%) и Mazda CX-5 (38%).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что такая концентрация продаж на "один-модельных" брендах создаёт высокие риски для дилерской сети и сервисной инфраструктуры: уход лидера с рынка или смена поколения может резко сократить трафик и прибыльность бизнеса, заточенного под один автомобиль.

Для покупателя статистика подтверждает практический вывод: модели-лидеры сегментов обладают максимальной ликвидностью, доступностью запчастей и развитой сервисной базой, что снижает риски владения на всём жизненном цикле автомобиля.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто