Бензин в Подмосковье стал роскошью: почему на некоторых АЗС литр АИ-95 взлетел почти до 120 рублей

На рынке топлива Московской области зафиксирован острый дефицит, который привел к резкому росту цен на независимых АЗС. В условиях нехватки бензина стоимость литра АИ-95 на некоторых частных станциях достигла 119,9 руб., что существенно превышает средние рыночные показатели.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Механизм ценообразования при дефиците

Текущая ситуация характеризуется наличием топлива только на ограниченном количестве независимых АЗС, в то время как на многих станциях табло с ценами обнулены или стоят длинные очереди. Разрыв в стоимости между разными частными операторами значителен: например, на 53-м километре трассы "Холмогоры" (АЗС "Нефтемагистраль") цена составила 92,99 руб., тогда как на АЗС-49 ПАО "Евротранс" в Пушкинском районе литр стоит почти 120 рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что независимые операторы лишены собственной сырьевой базы и закупают топливо на оптовом рынке. В условиях дефицита они получают продукт позже крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и по более высоким ценам, что в итоге перекладывается на конечного потребителя.

Риски и государственное регулирование

Сложившаяся ситуация создает риски монополизации рынка и дальнейшего неконтролируемого роста цен. Основным механизмом сдерживания здесь выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая должна выявлять признаки сговора между независимыми сетями в случае синхронного необоснованного повышения стоимости топлива в одном регионе.

"Высокая волатильность оптовых цен делает независимых операторов уязвимыми. Без механизмов, снижающих эту зависимость, риск роста цен при любом рыночном сбое будет повторяться", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Для водителей практический вывод заключается в том, что в периоды дефицита доступ к топливу может сохраниться только на частных АЗС, но цена за этот доступ будет определяться текущим предложением на оптовом рынке и политикой конкретного владельца станции.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто