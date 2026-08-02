Немецким премиумам бросили вызов: в Калининграде запустили сборку мощного кроссовера Rox

Завод "Автотор" в Калининграде начал сборку полноразмерных кроссоверов китайской марки Rox. Первой на конвейер вышла модель 01, продажи которой через дилерскую сеть стартуют в сентябре; цены на локализованные версии станут известны в августе.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rox 01

Техническая база и характеристики

Кроссовер построен на базе последовательного гибрида. В этой схеме бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра работает исключительно как генератор электроэнергии и не имеет прямой механической связи с колесами. За движение отвечают два электродвигателя, которые суммарно выдают 476 л. с. и 740 Нм крутящего момента на обе оси.

Энергией система питается от тяговой батареи CATL емкостью 56 кВт·ч. Согласно данным производителя, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, а общий запас хода в гибридном цикле составляет 1115 км по методике WLTP.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что последовательная схема упрощает трансмиссию, так как исключает сложную систему переключения между ДВС и электромоторами, но эффективность такой системы напрямую зависит от КПД генератора и качества управления энергопотоками.

Планы по расширению и позиционирование

Осенью производственная линия пополнится моделью Rox Adamas — модернизированной версией 01 с расширенным оснащением. Стартовая стоимость автомобиля на данный момент определена на уровне 8,35 млн рублей.

По словам директора департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor Екатерины Зарубиной, локализация направлена на увеличение объемов поставок и замещение ушедших премиальных брендов. Компания планирует использовать государственные меры поддержки гибридных автомобилей для корректировки цен, а также обеспечения выгодных условий кредитования и лизинга.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что переход от параллельного импорта к заводской сборке обычно позволяет бренду стабилизировать логистику запчастей и предложить более прозрачную гарантийную политику, что критично для сегмента премиум-класса.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто