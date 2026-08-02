Неожиданный удар по АвтоВАЗу: импортный аналог легендарного Polo предложили по цене Весты

На российский рынок через серых импортеров начали поставлять новый седан Volkswagen Lavida Pro из Китая. Стоимость автомобиля "под ключ" с учетом таможенных документов стартует от 1,685 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Volkswagen Lavida Pro

Техническое оснащение и платформа

Модель построена на модульной архитектуре MQB Evo. Эту же базу используют Golf восьмого поколения, актуальные Tiguan, Audi A3 и Skoda Octavia. В связке с платформой работает проверенный силовой агрегат: 1,5-литровый атмосферный двигатель серии EA211 мощностью 110 л. с. Он является доработанной версией мотора 1.6 CVWA, который массово устанавливался на Polo и Rapid в России.

Трансмиссия представлена классическим шестиступенчатым автоматическим коробочным агрегатом Aisin. По данным объявлений поставщиков из Владивостока, предлагаемые экземпляры относятся к 2026 модельному году.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что использование платформы MQB Evo и классического автомата Aisin повышает ремонтопригодность автомобиля в российских сервисах, так как эти узлы хорошо знакомы местным специалистам по марке.

Комплектация и рыночный контекст

В доступных предложениях седан оснащен цифровой приборной панелью, сенсорным мультимедийным экраном, беспроводной зарядкой для телефонов, люком и бесключевым доступом. Салон отделан экокожей. За безопасность и маневрирование отвечают камера заднего вида с парктрониками и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold. Колеса имеют диаметр 16 дюймов.

Для сравнения: цена Lavida Pro в 1,7 млн рублей сопоставима со стоимостью LADA Vesta 2026 модельного года в средней комплектации с вариатором (от 1,735 млн рублей). Стоимость Belgee S50 начинается от 1,899 млн рублей, а Changan Alsvin предлагается от 1,889 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто указывает, что появление Lavida Pro через параллельный импорт заполняет нишу доступных седанов бренда Volkswagen, которая осталась пустой после ухода официальных продаж Jetta и Passat.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто