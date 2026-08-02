Пока море ближе, заправка дальше: поездка на юг требует особого расчёта запаса топлива

Поездка на автомобиле в южные регионы России (Краснодарский край, Ростовская область, Крым) сопряжена с высоким риском остаться без топлива из-за перебоев в логистике и работы АЗС. В условиях повышенной нагрузки на инфраструктуру водителям рекомендуется заправляться при первой возможности, не дожидаясь критического уровня топлива в баке.
Основная проблема заключается в разрыве логистических цепочек: бензовозы не успевают пополнять резервуары заправок, так как спрос превышает скорость поставок. Это приводит к временному отсутствию АИ-95 и другим видам топлива.
Для борьбы с дефицитом многие сетевые АЗС введут жесткие лимиты на продажу бензина — например, не более 30 литров на один чек. Это создает дополнительные очереди и затрудняет заправку автомобилей с большим объемом бака.
Параллельно с этим фиксируется рост активности спекулянтов, предлагающих топливо в канистрах по завышенным ценам (до 600 рублей за литр), при этом качество такого бензина остается непроверенным.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что подобные ограничения на АЗС обычно являются следствием временного сбоя в поставках или резкого всплеска спроса, что делает планирование маршрута по стандартным интервалам заправок рискованным.
Чтобы минимизировать риск остановки на трассе, следует придерживаться следующих правил:
Дополнительным фактором риска остаются возможные повреждения объектов инфраструктуры, включая магистрали и АЗС, в результате обстрелов БПЛА, что может привести к внезапному перекрытию путей или прекращению работы заправок.
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