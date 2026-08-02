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Пока море ближе, заправка дальше: поездка на юг требует особого расчёта запаса топлива

Авто

Поездка на автомобиле в южные регионы России (Краснодарский край, Ростовская область, Крым) сопряжена с высоким риском остаться без топлива из-за перебоев в логистике и работы АЗС. В условиях повышенной нагрузки на инфраструктуру водителям рекомендуется заправляться при первой возможности, не дожидаясь критического уровня топлива в баке.

Путешествие на авто
Фото: https://pixabay.com by tekhnika is licensed under Free
Путешествие на авто

Топливный дефицит и ограничения на АЗС

Основная проблема заключается в разрыве логистических цепочек: бензовозы не успевают пополнять резервуары заправок, так как спрос превышает скорость поставок. Это приводит к временному отсутствию АИ-95 и другим видам топлива.

Для борьбы с дефицитом многие сетевые АЗС введут жесткие лимиты на продажу бензина — например, не более 30 литров на один чек. Это создает дополнительные очереди и затрудняет заправку автомобилей с большим объемом бака.

Параллельно с этим фиксируется рост активности спекулянтов, предлагающих топливо в канистрах по завышенным ценам (до 600 рублей за литр), при этом качество такого бензина остается непроверенным.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что подобные ограничения на АЗС обычно являются следствием временного сбоя в поставках или резкого всплеска спроса, что делает планирование маршрута по стандартным интервалам заправок рискованным.

Практические рекомендации для водителей

Чтобы минимизировать риск остановки на трассе, следует придерживаться следующих правил:

  • Частые дозаправки: заправляйте бак даже если проехали всего 100-200 км от предыдущей станции. Избегайте езды "до лампочки".
  • Поиск альтернатив: используйте навигатор для поиска АЗС в стороне от основной трассы; небольшой крюк может помочь избежать очередей и дефицита топлива на магистрали.
  • Запас в канистрах: рекомендуется иметь при себе одну-две металлические канистры с топливом (пластиковые емкости могут вызвать негативную реакцию персонала АЗС). Использование высокооктанового АИ-100 в качестве запаса позволит корректировать октановое число, если на месте доступен только АИ-92.
  • Средства взаимопомощи: обязательно наличие буксирного троса в автомобиле для возможности эвакуации до ближайшего населенного пункта или заправки. На платных участках дорог следует обращаться к аварийным комиссарам.

Дополнительным фактором риска остаются возможные повреждения объектов инфраструктуры, включая магистрали и АЗС, в результате обстрелов БПЛА, что может привести к внезапному перекрытию путей или прекращению работы заправок.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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