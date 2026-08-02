Китайские автомобили обошли американские марки на российском вторичном рынке в 2026 году

Доля китайских автомобилей на российском вторичном рынке продолжает расти и к середине 2026 года превысила показатели американских брендов. По данным АА "Автостат", за первые шесть месяцев 2026-го было реализовано 163,7 тыс. подержанных машин из КНР в возрасте до 20 лет, что составило 7,4% от общего объема рынка автомобилей с пробегом (АСП).
Китайские автопроизводители начали активно вытеснять японские и американские марки. Для сравнения: в 2022 году доля подержанных машин из США составляла 9%, а китайских — всего 3%. К середине 2026 года ситуация изменилась: "американцы" опустились до 7,3%, уступив место брендам из КНР. Доля японских автомобилей за этот период осталась стабильной на уровне 15%.
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что такая динамика обусловлена массовым приходом китайских компаний на российский рынок в 2022 году. Сейчас этот объем предложения начал перетекать в сегмент б/у автомобилей, в то время как предложение по многим другим маркам ограничено.
В отличие от европейских (52%), корейских (54%) или американских (70%) брендов, где основной объем перепродаж приходится на машины старше 10-19 лет, китайский парк остается молодым. Только 19% подержанных авто из КНР старше десяти лет. Основная масса предложений сосредоточена в сегментах до 3 лет (25%) и от 3 до 6 лет (52%).
Высокая активность перепродаж относительно новых машин объясняется несколькими факторами:
В структуре перепродаж китайских машин доля премиального сегмента (13%) выше, чем в среднем по рынку АСП (11,5%). В топ-10 самых популярных премиум-брендов из КНР вошли Exeed и Tank. Наибольшим спросом пользуются модели Exeed LX, Exeed TXL и Tank 300.
В массовом сегменте доминируют Chery (32,6 тыс. ед.), Geely (28,8 тыс. ед.) и Haval (24,2 тыс. ед.). Самыми ликвидными модеми остаются Haval Jolion, Geely Coolray и Monjaro. Географически основной объем сделок сосредоточен в Москве (13%) и Московской области (8%).
Также зафиксирован стабильный импорт подержанных машин непосредственно из Китая. В первом полугодии 2026 года на КНР пришлось 24,6% всего импорта б/у авто, при этом везут преимущественно европейские и японские марки: Volkswagen (27%), Audi (13%) и Toyota (10%).
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