Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупка авто стала рискованнее: бесплатная проверка истории через ГИБДД больше недоступна
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Мясной рацион с двойным эффектом: что скрывает новый тренд среди владельцев кокер-спаниелей
Обычная паста раскрылась по-новому: несколько простых продуктов создали насыщенный вкус
Ипотечный платеж можно будет поставить на паузу: новые правила заработают уже с сентября
Сбросила груз громкой фамилии: как работа в США изменила судьбу Марии Машковой
Hongqi H5 и H9 испытали пробегом в 300 тысяч км: итог оказался неожиданным для рынка
Мечта о доступной иномарке сбылась: японская новинка во Владивостоке лишила смысла покупку Весты
Европа сократила закупки СПГ до минимума за два года, а Россия увеличила производство топлива

Стрелка спидометра губит бюджет: превышение скромного лимита удвоило число остановок на АЗС

Авто

Скорость движения напрямую определяет количество остановок на АЗС: при превышении лимита в 90 км/ч расход топлива растет нелинейно, что может заставить водителя заправляться два-три раза чаще за одну поездку.

Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)

Аэродинамика и "прожорливость"

Основной причиной роста расхода на высоких скоростях становится сопротивление воздуха. На темпе свыше 100 км/ч даже разница в 5-10 км/ч существенно увеличивает нагрузку на двигатель, так как мотору приходится затрачивать больше энергии, чтобы "пробивать" воздушный поток.

По данным технических специалистов, переход со скорости 90 км/ч на 120 км/ч приводит к росту потребления топлива не на 10-15%, а на 25-30%.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что большинство современных машин настроены на максимальную эффективность именно в диапазоне до 90 км/ч. В этом режиме калибровки впрыска и передаточные числа трансмиссии обеспечивают оптимальный баланс между скоростью и расходом.

Стиль разгона: мифы и реальность

Существует мнение, что резкий разгон на высоких оборотах экономичнее из-за более высокого КПД двигателя. Однако этот подход ошибочен: высокая эффективность сгорания топлива при интенсивном ускорении нивелируется общим объемом затраченного горючего.

"Для снижения затрат на топливо наиболее эффективен плавный разгон. Любые попытки сократить время достижения крейсерской скорости за счет мощности приводят к быстрому опустошению бака", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Для тех, кто склонен к постоянному ускорению, практическим решением станет использование круиз-контроля, который позволяет стабилизировать темп и избежать лишних нажатий на педаль газа.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Садоводство, цветоводство
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Еда и рецепты
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Япония и США начали совместные действия на рынке после падения иены до минимума с 1986 года
Китайские автомобили обошли американские марки на российском вторичном рынке в 2026 году
Ледник на вершине Арарата оказался древней капсулой времени: внутри ищут следы первых цивилизаций
Покупка авто стала рискованнее: бесплатная проверка истории через ГИБДД больше недоступна
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе
Мясной рацион с двойным эффектом: что скрывает новый тренд среди владельцев кокер-спаниелей
Обычная паста раскрылась по-новому: несколько простых продуктов создали насыщенный вкус
Ипотечный платеж можно будет поставить на паузу: новые правила заработают уже с сентября
Сбросила груз громкой фамилии: как работа в США изменила судьбу Марии Машковой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.