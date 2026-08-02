Стрелка спидометра губит бюджет: превышение скромного лимита удвоило число остановок на АЗС

Скорость движения напрямую определяет количество остановок на АЗС: при превышении лимита в 90 км/ч расход топлива растет нелинейно, что может заставить водителя заправляться два-три раза чаще за одну поездку.

Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)

Аэродинамика и "прожорливость"

Основной причиной роста расхода на высоких скоростях становится сопротивление воздуха. На темпе свыше 100 км/ч даже разница в 5-10 км/ч существенно увеличивает нагрузку на двигатель, так как мотору приходится затрачивать больше энергии, чтобы "пробивать" воздушный поток.

По данным технических специалистов, переход со скорости 90 км/ч на 120 км/ч приводит к росту потребления топлива не на 10-15%, а на 25-30%.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что большинство современных машин настроены на максимальную эффективность именно в диапазоне до 90 км/ч. В этом режиме калибровки впрыска и передаточные числа трансмиссии обеспечивают оптимальный баланс между скоростью и расходом.

Стиль разгона: мифы и реальность

Существует мнение, что резкий разгон на высоких оборотах экономичнее из-за более высокого КПД двигателя. Однако этот подход ошибочен: высокая эффективность сгорания топлива при интенсивном ускорении нивелируется общим объемом затраченного горючего.

"Для снижения затрат на топливо наиболее эффективен плавный разгон. Любые попытки сократить время достижения крейсерской скорости за счет мощности приводят к быстрому опустошению бака", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Для тех, кто склонен к постоянному ускорению, практическим решением станет использование круиз-контроля, который позволяет стабилизировать темп и избежать лишних нажатий на педаль газа.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев

инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев