Land Rover заменит компактный внедорожник Discovery Sport на новую модель семейства Defender

Land Rover прекращает выпуск компактного внедорожника Discovery Sport в декабре 2026 года. Модель, которая с 2015 года закрывала пробел между Freelander и полноценным Discovery, уходит с рынка в рамках обновления модельного ряда и перехода на новые платформы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Причины закрытия и статус продаж

Для части покупателей модель перестала быть доступной уже сейчас: весной 2024 года отгрузки автомобилей в страны Евросоюза полностью прекратились. Компания называет это естественным завершением жизненного цикла продукта, однако технические причины кроются в подготовке завода в Хейлвуде к выпуску машин нового поколения.

Дополнительным фактором стало грядущее ужесточение европейских норм безопасности (стандарт GPS 2). Адаптация старой архитектуры Discovery Sport под новые требования потребовала бы неоправданно высоких затрат.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что вывод модели из ассортимента часто связан не только с падением спроса, но и с экономикой обновления: когда стоимость переработки старой платформы превышает выгоду от продаж обновленной версии, производитель выбирает замену всей линейки.

Замена и технические особенности

Вакантную нишу займет новая модель, предварительно названная Defender Sport. В отличие от уходящего Discovery Sport, новинка сменит дизайн на стилистику семейства Defender и будет базироваться на актуальной электрифицированной платформе JLR.

Технологический стек новой модели предполагает отказ от чисто бензиновых или дизельных вариантов в пользу гибридных и полностью электрических силовых установок. Это позволит бренду соответствовать современным экологическим стандартам и требованиям к выбросам.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто