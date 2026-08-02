Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Мясной рацион с двойным эффектом: что скрывает новый тренд среди владельцев кокер-спаниелей
Обычная паста раскрылась по-новому: несколько простых продуктов создали насыщенный вкус
Ипотечный платеж можно будет поставить на паузу: новые правила заработают уже с сентября
Сбросила груз громкой фамилии: как работа в США изменила судьбу Марии Машковой
Стрелка спидометра губит бюджет: превышение скромного лимита удвоило число остановок на АЗС
Hongqi H5 и H9 испытали пробегом в 300 тысяч км: итог оказался неожиданным для рынка
Европа сократила закупки СПГ до минимума за два года, а Россия увеличила производство топлива
Пока тело отдыхает, мозг ведет свою гонку: что происходит внутри во время сновидений

Мечта о доступной иномарке сбылась: японская новинка во Владивостоке лишила смысла покупку Весты

Авто

На российском рынке через параллельный импорт появились компактные кроссоверы Honda WR-V с правым рулем. Стоимость автомобиля под заказ во Владивостоке начинается от 1,4 млн рублей, что делает его дешевле базовой версии LADA Vesta 2026 модельного года (1,58 млн рублей) и конкурентов в сегменте компактных кроссоверов, таких как Tenet T4 (от 2,17 млн рублей) и Belgee X50+ (от 2,32 млн рублей).

Honda автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda автомобиль

Техническое оснащение и характеристики

Honda WR-V оснащена передним приводом, беступенчатым вариатором и бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 121 л. с. Дорожный просвет составляет 195 мм, что приближает автомобиль по этому показателю к LADA Niva Legend (200 мм).

В базовых версиях за 1,4 млн рублей отсутствует мультимедийная система, однако в стандартный набор входят светодиодная оптика, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, бесключевой доступ, парктроники по периметру и 17-дюймовые литые диски.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что сочетание атмосферного двигателя и вариатора является классическим для японских городских кроссоверов, обеспечивая плавность хода, но требующим соблюдения регламентов по замене трансмиссионного масла при эксплуатации в российском климате.

Стоимость в зависимости от региона и статуса поставки

Цена автомобиля существенно меняется в зависимости от города доставки и наличия машины на складе. Стоимость под заказ распределилась следующим образом:

  • Владивосток — от 1,4 млн рублей;
  • Хабаровск — около 1,5 млн рублей;
  • Новосибирск и Красноярск — 1,6-1,65 млн рублей;
  • Тюмень, Самара и другие города — до 1,95 млн рублей.

Автомобили, которые уже находятся в России (растаможены и доступны в наличии), стоят значительно дороже. Минимальная цена на такие экземпляры зафиксирована в Находке на уровне 2,15 млн рублей — при этом в стоимость уже включена мультимедийная система с сенсорным экраном.

В центральных и южных регионах цены на готовые к продаже WR-V выше: в Краснодаре модель оценивается в 2,275 млн рублей, в Москве — в 2,4 млн рублей, а в Томске стоимость достигает 2,7 млн рублей.

"Разрыв в цене между заказом из Японии и покупкой готового авто в Москве объясняется затратами на логистику через всю страну, маржой перекупщиков и оплатой утилизационного сбора", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
США и Канада. Новости и аналитика
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Мечта о доступной иномарке сбылась: японская новинка во Владивостоке лишила смысла покупку Весты
Европа сократила закупки СПГ до минимума за два года, а Россия увеличила производство топлива
Пока тело отдыхает, мозг ведет свою гонку: что происходит внутри во время сновидений
Лерчек ушла из суда без комментариев: жених блогерши нарушил молчание спустя сутки
Land Rover заменит компактный внедорожник Discovery Sport на новую модель семейства Defender
Космическая загадка над Землей: Китай вывел спутники на необычную орбиту с секретным назначением
Вернуть молодость нельзя, но помочь можно: как поддержать здоровье пожилого добермана
Горькая правда о долголетии: человечество стало дольше болеть перед неизбежным финалом
Volkswagen делает ставку на биопластик из трав: новый материал готовят для автомобилей будущего
Самолет улетел, пока семья стояла в очереди: суд решил, кто заплатит за сорванную поездку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.