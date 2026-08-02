Мечта о доступной иномарке сбылась: японская новинка во Владивостоке лишила смысла покупку Весты

На российском рынке через параллельный импорт появились компактные кроссоверы Honda WR-V с правым рулем. Стоимость автомобиля под заказ во Владивостоке начинается от 1,4 млн рублей, что делает его дешевле базовой версии LADA Vesta 2026 модельного года (1,58 млн рублей) и конкурентов в сегменте компактных кроссоверов, таких как Tenet T4 (от 2,17 млн рублей) и Belgee X50+ (от 2,32 млн рублей).

Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda автомобиль

Техническое оснащение и характеристики

Honda WR-V оснащена передним приводом, беступенчатым вариатором и бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 121 л. с. Дорожный просвет составляет 195 мм, что приближает автомобиль по этому показателю к LADA Niva Legend (200 мм).

В базовых версиях за 1,4 млн рублей отсутствует мультимедийная система, однако в стандартный набор входят светодиодная оптика, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, бесключевой доступ, парктроники по периметру и 17-дюймовые литые диски.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что сочетание атмосферного двигателя и вариатора является классическим для японских городских кроссоверов, обеспечивая плавность хода, но требующим соблюдения регламентов по замене трансмиссионного масла при эксплуатации в российском климате.

Стоимость в зависимости от региона и статуса поставки

Цена автомобиля существенно меняется в зависимости от города доставки и наличия машины на складе. Стоимость под заказ распределилась следующим образом:

Владивосток — от 1,4 млн рублей;

Хабаровск — около 1,5 млн рублей;

Новосибирск и Красноярск — 1,6-1,65 млн рублей;

Тюмень, Самара и другие города — до 1,95 млн рублей.

Автомобили, которые уже находятся в России (растаможены и доступны в наличии), стоят значительно дороже. Минимальная цена на такие экземпляры зафиксирована в Находке на уровне 2,15 млн рублей — при этом в стоимость уже включена мультимедийная система с сенсорным экраном.

В центральных и южных регионах цены на готовые к продаже WR-V выше: в Краснодаре модель оценивается в 2,275 млн рублей, в Москве — в 2,4 млн рублей, а в Томске стоимость достигает 2,7 млн рублей.

"Разрыв в цене между заказом из Японии и покупкой готового авто в Москве объясняется затратами на логистику через всю страну, маржой перекупщиков и оплатой утилизационного сбора", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто