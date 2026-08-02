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Водители в России теперь могут вернуть часть денег за полис ОСАГО

Авто

Водители в России получили право вернуть часть денег за полис ОСАГО, если отказались от страховки до даты ее начала. Новые правила, утвержденные Центробанком РФ, вступили в силу 1 августа.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Механизм возврата работает следующим образом: страхователь может забрать 78% от стоимости полиса. Эта сумма соответствует доле тарифа, которая направляется на будущие страховые выплаты. Оставшиеся 22% компания оставляет себе для покрытия расходов по ведению дела и формирования резервов. При средней цене полиса в 7,6 тыс. рублей сумма возврата составит примерно 5,9 тыс. рублей.

Ранее такая возможность отсутствовала, что создавало финансовые риски для тех, кто оформлял страховку заранее под сделку по покупке автомобиля: в случае срыва покупки деньги за полис не возвращались.

Автомобильный юрист Олег Зорин отмечает, что право на частичный возврат средств снижает риски покупателей при сделках с автомобилем, однако водителям следует точно проверять дату начала действия договора, так как после этого момента условия расторжения меняются.

Изменения в выплатах по европротоколу

Обновленные правила изменили подход к определению лимитов выплат при ДТП с разногласиями. Из текста правил убраны фиксированные суммы, теперь документ содержит прямую отсылку к федеральному закону.

Текущие лимиты по европротоколу остаются следующими:

  • до 400 тыс. рублей — при отсутствии разногласий и наличии фотофиксации;
  • до 200 тыс. рублей — при наличии разногласий, но с фотофиксацией;
  • до 100 тыс. рублей — при отсутствии разногласий и без фотографий.

Если участники аварии имеют разногласия и не зафиксировали повреждения на фото, оформить европротокол невозможно.

Также с 11 июля действует новый порядок расчета средней стоимости запчастей и материалов для ремонта. Изменения коснулись учета цен на аналоги и расходов на детали при восстановительном ремонте.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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