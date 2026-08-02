Водители в России теперь могут вернуть часть денег за полис ОСАГО

Водители в России получили право вернуть часть денег за полис ОСАГО, если отказались от страховки до даты ее начала. Новые правила, утвержденные Центробанком РФ, вступили в силу 1 августа.
Механизм возврата работает следующим образом: страхователь может забрать 78% от стоимости полиса. Эта сумма соответствует доле тарифа, которая направляется на будущие страховые выплаты. Оставшиеся 22% компания оставляет себе для покрытия расходов по ведению дела и формирования резервов. При средней цене полиса в 7,6 тыс. рублей сумма возврата составит примерно 5,9 тыс. рублей.
Ранее такая возможность отсутствовала, что создавало финансовые риски для тех, кто оформлял страховку заранее под сделку по покупке автомобиля: в случае срыва покупки деньги за полис не возвращались.
Автомобильный юрист Олег Зорин отмечает, что право на частичный возврат средств снижает риски покупателей при сделках с автомобилем, однако водителям следует точно проверять дату начала действия договора, так как после этого момента условия расторжения меняются.
Обновленные правила изменили подход к определению лимитов выплат при ДТП с разногласиями. Из текста правил убраны фиксированные суммы, теперь документ содержит прямую отсылку к федеральному закону.
Текущие лимиты по европротоколу остаются следующими:
Если участники аварии имеют разногласия и не зафиксировали повреждения на фото, оформить европротокол невозможно.
Также с 11 июля действует новый порядок расчета средней стоимости запчастей и материалов для ремонта. Изменения коснулись учета цен на аналоги и расходов на детали при восстановительном ремонте.
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