Покупка авто стала рискованнее: бесплатная проверка истории через ГИБДД больше недоступна

Бесплатная проверка истории автомобиля через базу ГИБДД перестала быть доступной для обычных пользователей из-за ограничений публичного доступа к данным. Теперь покупатели вынуждены полагаться на коммерческие отчеты или самостоятельный осмотр, что повышает риск покупки машины со скрытыми дефектами или скрученным пробегом.

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Риски платных агрегаторов и специфика "китайцев"

Популярные онлайн-сервисы проверки по VIN собирают сведения из разрозненных источников, что не гарантирует точность данных. В пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр предупреждают: такие отчеты могут содержать ошибки в показаниях пробега и упускать факты ДТП.

Особую сложность представляют автомобили из Китая, ввозимые по параллельному импорту. Мошенники перестали корректировать только одометр, теперь правки вносятся напрямую в системные журналы и прошивки блоков управления. Если машина ранее использовалась в китайских корпоративных парках или каршеринге, восстановить ее реальный путь почти невозможно. В таких случаях помогают специализированные базы, например AutoHistory China.

Автомобильный инженер Александр Громов поясняет, что разрыв между данными в отчете и фактическим состоянием узлов часто указывает на глубокую программную корректировку пробега, которую не видит обычный сканер.

Методы самостоятельной проверки

При отсутствии доступа к базам можно оценить износ элементов интерьера и технических узлов. К косвенным признакам скрученного пробега относятся:

сильная потертость рулевого колеса, водительского сиденья, накладок педалей и рычага КПП при малых цифрах на табло;

состояние тормозных дисков (глубина износа);

внешний вид ремней и приводных шлангов в подкапотном пространстве.

"Визуальный осмотр — это первичный фильтр. Если салон выглядит изношенным, а на приборной панели указано 30-50 тысяч километров, вероятность манипуляций с электроникой крайне высока", — отметил специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов.

Правовые последствия обмана

Если факт скрутки пробега обнаружился после покупки, владелец имеет право требовать расторжения договора купли-продажи. Процедура включает следующие шаги:

получение заключения независимого эксперта о факте манипуляций;

направление официальной претензии продавцу с требованием вернуть деньги;

обращение в суд при отказе в добровольном урегулировании.

Срок исковой давности по таким делам составляет три года с момента обнаружения обмана.

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов