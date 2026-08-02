Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космическая загадка над Землей: Китай вывел спутники на необычную орбиту с секретным назначением
Вернуть молодость нельзя, но помочь можно: как поддержать здоровье пожилого добермана
Горькая правда о долголетии: человечество стало дольше болеть перед неизбежным финалом
Самолет улетел, пока семья стояла в очереди: суд решил, кто заплатит за сорванную поездку
Римляне нашли способ покорять земли быстрее всех: их военный секрет поражает до сих пор
Очереди растут не случайно: китайские автомобили стали намного чаще приезжать в российские сервисы
Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания
Ограничения на посещение общественных мест с собаками в Минске: исключения и правила
Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области

Volkswagen делает ставку на биопластик из трав: новый материал готовят для автомобилей будущего

Авто

Университет Теннесси совместно с Volkswagen Group и другими партнерами планирует создать производство биопластика из многолетних трав. Проект получил поддержку Национального научного фонда США в рамках конкурса Innovation Engines, что позволит привлечь до 160 миллионов долларов инвестиций в течение десяти лет.

Unyx 08
Фото: commons.wikimedia.org by ZHONG 82035 WANGZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Unyx 08

Техническая база и сырье

В отличие от большинства биополимеров, которые производят из кукурузы или сои, в основе нового материала лежат технические культуры, такие как мискантус и подорожник. Эти растения выращиваются на юго-востоке США (в Теннесси и Алабаме) на недозагруженных сельскохозяйственных угодьях.

Принцип работы технологии заключается в переработке растительной биомассы в полимерные соединения, которые могут заменить традиционные пластики на основе нефти. Результаты исследований будут направлены на создание материалов для упаковки, строительства и автомобилестроения.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что переход на биопластики требует подтверждения физико-механических свойств материала: он должен соответствовать стандартам по ударопрочности, термостойкости и долговечности, чтобы заменить классические полимеры в узлах автомобиля.

Применение в автопроме

Для Volkswagen Group интерес к проекту обусловлен возможностью снизить зависимость от ископаемого сырья и уменьшить массу компонентов. Согласно концепции проекта, травяные биопластики могут быть использованы в отделке салонов, элементах интерьера и различных вспомогательных узлах.

Опыт внедрения подобных решений уже есть у Toyota, которая использует биоматериалы в деталях интерьера своих моделей. Ранее другие производители экспериментировали с растительными волокнами и отходами агавы.

"Замена традиционного пластика на биоаналоги в интерьере автомобиля влияет не только на экологический след, но и на остаточную стоимость машины в будущем, так как новые материалы должны доказать свою устойчивость к деградации и ультрафиолету за годы эксплуатации", — отметил автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам Артем Николаев.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов
  • автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам и остаточной стоимости Артем Николаев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Собаки
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Еда и рецепты
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Последние материалы
Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания
Ограничения на посещение общественных мест с собаками в Минске: исключения и правила
Государство возвращает контроль над архивами БТИ в Ульяновской области
Россия оказалась в неожиданном окружении: итоги мирового аудита изменили привычную иерархию
Инспекторы нашли повод для санкций: обычная поездка на чужом авто обернется протоколом
Минтранс изменит порядок провозки вещей в такси и городском транспорте
Ярославская область получила рекордную субсидию на центр беспилотников
Медицинский терминал с ИИ в Пензе анализирует здоровье по лицу за 15 секунд
Лето в стеклянной банке: главный секрет прозрачного малинового компота без мутного осадка
Кабачок снова удивил: обычный овощ превратились в крем-суп с плотной эмульсией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.