Volkswagen делает ставку на биопластик из трав: новый материал готовят для автомобилей будущего

Университет Теннесси совместно с Volkswagen Group и другими партнерами планирует создать производство биопластика из многолетних трав. Проект получил поддержку Национального научного фонда США в рамках конкурса Innovation Engines, что позволит привлечь до 160 миллионов долларов инвестиций в течение десяти лет.

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Техническая база и сырье

В отличие от большинства биополимеров, которые производят из кукурузы или сои, в основе нового материала лежат технические культуры, такие как мискантус и подорожник. Эти растения выращиваются на юго-востоке США (в Теннесси и Алабаме) на недозагруженных сельскохозяйственных угодьях.

Принцип работы технологии заключается в переработке растительной биомассы в полимерные соединения, которые могут заменить традиционные пластики на основе нефти. Результаты исследований будут направлены на создание материалов для упаковки, строительства и автомобилестроения.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что переход на биопластики требует подтверждения физико-механических свойств материала: он должен соответствовать стандартам по ударопрочности, термостойкости и долговечности, чтобы заменить классические полимеры в узлах автомобиля.

Применение в автопроме

Для Volkswagen Group интерес к проекту обусловлен возможностью снизить зависимость от ископаемого сырья и уменьшить массу компонентов. Согласно концепции проекта, травяные биопластики могут быть использованы в отделке салонов, элементах интерьера и различных вспомогательных узлах.

Опыт внедрения подобных решений уже есть у Toyota, которая использует биоматериалы в деталях интерьера своих моделей. Ранее другие производители экспериментировали с растительными волокнами и отходами агавы.

"Замена традиционного пластика на биоаналоги в интерьере автомобиля влияет не только на экологический след, но и на остаточную стоимость машины в будущем, так как новые материалы должны доказать свою устойчивость к деградации и ультрафиолету за годы эксплуатации", — отметил автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам Артем Николаев.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов

автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам и остаточной стоимости Артем Николаев