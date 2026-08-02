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Hongqi H5 и H9 испытали пробегом в 300 тысяч км: итог оказался неожиданным для рынка

Авто

Седаны премиум-класса Hongqi H5 и H9 подтвердили техническую выносливость в режиме интенсивной коммерческой эксплуатации: автомобили в парке такси "АА-Групп" достигли пробега около 300 тыс. км при сохранении высокого товарного вида и низких затратах на содержание.

китайский седан Hongqi H5 2023
Фото: commons.wikimedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
китайский седан Hongqi H5 2023

Стоимость владения и ресурс

По данным анализа заказ-нарядов компании, совокупные расходы на техническое обслуживание составляют 5,43 рубля за один километр пробега. При этом стоимость планового ТО обходится в 1,69 рубля за километр. Среднегодовой пробег одной машины в парке достигает 100 тыс. км при загрузке на линии 95%.

Технический аудит узлов и агрегатов с применением специального оборудования показал минимальный износ двигателя и трансмиссии для данного пробега. В скрытых полостях кузова следов коррозии не обнаружено, а в салоне отсутствуют критические люфты.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что такие показатели ресурса при интенсивной работе зависят от соблюдения регламентов обслуживания. Наличие собственных сервисных центров у оператора позволяет сократить простои и контролировать качество всех работ.

Рыночные показатели

Средняя выручка с одного автомобиля в месяц составляет около 158 тыс. рублей (примерно 1,7 млн рублей в год). Высокое техническое состояние машин после 300 тыс. км пробега обеспечивает им востребованность на вторичном рынке и сохранение остаточной стоимости.

"Высокая остаточная стоимость автомобиля с пробегом свыше 250 тысяч километров возможна только при условии отсутствия системных технических дефектов и качественного ухода за кузовом, что в данном случае подтверждено аудитом", — отметил специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов.

По итогам 2024-2025 годов значительная часть продаж Hongqi пришлась на корпоративный сектор, где третью часть объема обеспечили организаторы пассажирских перевозок. Однако в текущем году доля корпоративных закупок постепенно снижается.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
  • специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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